Zemřel známý americký rapper a herec DMX. Bylo mu 50 let

"Byl to bojovník a bojoval až do posledního konce. Miloval svoji rodinu celým srdcem a jsme vděční za všechen čas, který jsme s ním mohli strávit. Jeho hudba inspirovala nespočet fanoušků a jeho odkaz bude žít nadále. Děkujeme všem za lásku a podporu v těchto těžkých časech," uvedla rodina rappera DMX na sociálních sítích.

Earl Simmons, jak znělo rapperovo skutečné jméno, dostal minulý týden infarkt a byl převezen do nemocnice, kde skončil na přístrojích. Podle Simmonsova advokáta visel jeho život na vlásku, uvedl v neděli portál abc7.

DMX, který proslul pro svůj jedinečný hlas, se proslavil hlavně svým multiplatinovým debutovým albem It´s Dark and Hell Is Hot. Album bylo jeho ohlédnutím za jeho kriminální minulostí. Nechybělo ani několik písní, které se držely předních příček hudebních žebříčků: Party Up (Up In Here), Get at Me Dog.

Rapper byl několikrát nominován na cenu Grammy a objevil se také na filmovém plátně. Po boku Stevena Seagala si zahrál ve filmu Lovec policajtů a s Jetem Li ve filmech Romeo musí zemřít a Od kolébky do hrobu.

