Žena mu v kómatu porodila Elišku! Policista roli matky zvládá dobře

Od 16. týdne do 34. týdne jejího těhotenství se snažili lékaři brněnské nemocnice udržet na přístrojích manželku sedmadvacetiletého třebíčského policisty – kynologa Vojtěcha. Eva byla v kómatu od té doby, co prodělala mozkovou smrt. Doma ji manžel našel, když se vrátil z noční služby. Poté zavolal záchranáře.

Eva byla hospitalizována v nemocnici od května letošního roku. O tři měsíce později se stala úžasná věc. Lékaři přivedli na svět holčičku Elišku. "Brněnská medicína se opět stává světovou a lékaři FN Brno zažili další zázrak, který nemá ve světě obdoby. Udrželi vitální funkce u ženy s mozkovou smrtí po rekordní dobu a následně došlo k porodu," potvrdil tehdy mluvčí nemocnice Pavel Žára.

Vojtěch se musel rozloučit se svou milovanou ženou a být nejen otcem, ale i matkou pro Elišku a staršího syna Matěje, který se manželům narodil tři roky po svatbě. "Péči zvládá velmi dobře. O děti se stará sám a je na mateřské dovolené. Byl to silný chlap, svou partnerku po celou dobu podporoval. U nás má vždy dveře otevřené," svěřila se TN.cz policejní mluvčí Dana Čírtková.

Dále také dodala, že se za rodinou určitě někdy přijdou jeho kolegové podívat. "Je to pro něho těžké. Je matkou i otcem na plný úvazek. Miminko je stále malé. Podporuje ho hlavně také jeho rodina. A Vojtěch za veškerou podporu i finanční všem moc děkuje," doplnila Čírtková.

Jak již bylo zmíněno, podporovat se ho snaží také kolegové. Nezávislý odborový svaz policie ČR (NOS PČR) vyhlásil od června do konce července veřejnou sbírku, kam mohli lidé posílat finanční částky. Krátce na to svaz zahájil druhou sbírku. "Příběh vyvolal obrovskou vlnu solidarity. Poté, co přišla na svět holčička, jsme sbírku prodloužili na jeden měsíc, a to září," řekl TN.cz předseda NOS PČR Milan Štěpánek. Celkem se podařilo pro Vojtěcha a jeho děti vybrat přes 2,5 milionů korun.

Připomeňte si příběh o Evě z Televizních novin: