Ženu v Máchově jezeře zaujala lesklá věc, z vody vytáhla útočný granát!

Stalo se to u přístaviště Šroubený ve Starých Splavech. Do Máchova jezera se šla vykoupat mladá žena s dětmi a zaujal ji lesklý předmět ve vodě. Že jde o útočný granát, nepoznala, a tak ho odnesla na břeh.

"Na nebezpečnost nálezu ji upozornil muž, který stál opodál, ten nás také kontaktoval," uvedla liberecká policejní mluvčí Ivana Baláková. "My jsme návštěvníky jezera vykázali do bezpečného prostoru, který jsme vymezili páskou a místo jsme střežili do příjezdu pyrotechnika," dodala.

"Na pokyn státní policie jsme byli donuceni odklonit lodní dopravu od inkriminovaného přístaviště. Lidi jsme museli odvézt o zastávku dál," popsal Vladimír Reichert, provozovatel lodní dopravy na Máchově jezeře.

Pyrotechnici granát zajistili a odvezli. "To je útočný granát, který byl ve výzbroji Wehrmachtu. Je určený na ničení živé síly protivníka. Má v sobě 130 gramů výbušniny. Tritol funguje i za 50, za 100 let, když bude hozený ve vodě," okomentoval vedoucí pyrotechnik Josef Pavinský.

Německá armáda vyrobila těchto granátů během druhé světové války 90 milionů kusů. Lidé se jich hozením do vody zbavují, případně zkoušejí, jak bouchnou. Někteří je dokonce používají k nelegálnímu rybolovu.

"Lidově se tomu říkalo "ruská třpytka", když se tam hodil granát, tak ten tlak při tom výbuchu ryby omráčil a bylo naloveno," doplnil Pavinský.