Zkrácení prázdnin je možné, připustil ministr Plaga. A co přijímačky?

Už ve středu zůstanou lavice základních, středních a dalších škol prázdné. Ale zatím není jasné, na jak dlouho. "Ministerstvo zdravotnictví opatření vyhlásilo na neurčito, minimálně to bude na dva týdny. V závěru těchto 14 dní vše vyhodnotíme a případně protáhneme dál," uvedl v živém vstupu Plaga.

Řekl, že hlavně vysoké školy mohou vyučovat na dálku, zároveň připustil, že na některých základních a středních školách může dálkové vzdělávání haprovat. "Někde už žákům zadali úkoly třeba na týden dopředu," tvrdí ministr školství.

Dětem nyní budou chybět desítky až stovky vyučovacích hodin. Záleží na délce uzavření škol. Na dotaz, zda je možné, že se kvůli koronaviru školákům prodlouží školní rok až do letních prázdnin, Plaga řekl, že je to možné, ale naprosto předčasné. "Uvidíme, jak to bude postupovat," klidnil ministr vášně.

Stejně tak mírní obavy školáků, kteří se chystají na přijímací zkoušky na střední školy. "Chystáme se na stávající termín přijímaček, na konci příštích 14 dní padne jasné rozhodnutí," slíbil Plaga.