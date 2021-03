Zmatky kolem opatření. Během jediného dne se změnila hned třikrát

Vládní nařízení bývají často velmi chaotická a není snadné se v nich vyznat. Úterní události tomuto stavu příliš nepomohly, obrat v opatřeních totiž nastal hned třikrát. O půlnoci vstoupilo v platnost nařízení, které zakazovalo závodní stravování ve firmách.

Příliš dlouho ale neplatilo, krátce po poledni ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) na svém twitteru oznámil, že vláda přijala nové usnesení, které opět povoluje stravování ve firemních jídelnách a kantýnách. Upravila se ale jeho pravidla. "Jeden strávník u stolu, u dlouhého stolu rozestupy dva metry nebo mechanické přepážky, které brání šíření kapének," vysvětlil.

Další obrat se týkal karantény. Od 1. března se u lidí žijících v jedné domácnosti v případech, kdy není možné pozitivního jedince izolovat, prodloužila na 21 dní. V úterý ale vláda oznámila, že se od středy délka zkracuje na 14 dní. Opatření tak v tomto případě vydrželo pouhé dva dny.

Třetí změna nastala u potvzení, které lidé musí předložit policii při namátkové kontrole, pokud jedou z jednoho okresu do jiného. Nejprve policie vyžadovala pouze papírové potvrzení, posléze ale oznámila, že je povolené i elektronické.

1/2 Povinnost obana prokzat el cesty psemnou formou m rozmr prvn, ale i hygienick. Z hlediska prvnho lze el cesty bezesporu doloit obma zpsoby. Pedkldn dokumentu uloenho v mobilnm telefonu je vak problematick z hlediska dodren hygienickch opaten. — Policie R (@PolicieCZ) March 2, 2021

Důvod původního opatření byl podle policie především hygienický. "Předkládání dokumentu uloženého v mobilním telefonu je problematické z hlediska dodržení hygienických opatření. Listinná podoba umožní rychlejší provedení kontroly bez vzájemného kontaktu a snižuje riziko šíření nákazy," vysvětlila na twitteru.

Kvůli předkládání potvrzení se na sociálních sítích střetli i exposlanec Miroslav Kalousek (TOP 09) a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). "Z pracovních důvodů musím překročit hranice okresu. Policie mě varuje, že musím mít písemný doklad, elektronický nestačí. Papír mi došel. Vláda zavřela papírnictví, takže si ho nemohu koupit. Co mám dělat," napsal Kalousek.

Pokud to nen nutn, zkus to prosm vydit z domova. Kdy chce mimo okres, mus prokzat, e se na tebe vztahuje vjimka, elektronicky nebo na pape. Papr je lep z hygienickch dvod, aby policistm rukama neproly destky mobil nebo tablet. V, e jim do smchu nen. — Jan Hamek (@jhamacek) March 2, 2021

"Papír je lepší z hygienických důvodů, aby policistům rukama neprošly desítky mobilů nebo tabletů. Věř, že jim do smíchu není," odpověděl mu Hamáček. Za tvrzení, že je papír hygieničtější než mobilní telefon, to on i policie na twitteru schytali.

Podívejte se na vyjádření ministra Havlíčka ke znovuotevření závodních jídelen: