Známý právník jednal s ministrem o omezení setkávání, obrátí se na soud

"Teď jsem měl možnost s panem ministrem v rámci předžalobní výzvy jednat. Argumentoval jsem například tím, že omezení volného pohybu není možné udělat podle pandemického zákona, jde to v nouzovém stavu. Tím neříkám, že bych chtěl nouzový stav," popsal pro TN.cz ve středu dopoledne Dostál.

Bez nouzového stavu lze podle něj omezit soukromé či veřejné akce, i tak je ale potřeba vše popsat a zdůvodnit. Plošný zákaz setkávání venku více než dvou lidí Dostál odmítá. Podle něj zkrátka není možné takové omezení zavést bez nouzového stavu.

"Takové omezení je extrémní zásah do základních práv a nelze ho udělat bez kontroly Parlamentu, tedy mimo nouzový stav. Navíc za předpokladu, že máme za to, že očkování a prodělání nemoci chrání a testování chrání alespoň natolik, že lidé mohou jít do fabriky, tak v takovém případě by stejná pravidla měla platit i mimo továrny," tvrdí Dostál, podle kterého není důvod některé aktivity, obchody či činnosti diskriminovat.

Pozdvižení způsobilo úterní prohlášení policie, která na sociálních sítích uvedla, že pohyb a setkávání lidí na ulici kontrolovat nebude, protože to jde proti zákonu pandemickému i o ochraně veřejného zdraví.

"Ministerstvo v opatření napsalo, že zakazuje soukromé akce nad dva lidi, což si policie interpretovala tak, že když se lidé potkají na náplavce, nejde to brát jako soukromou akci a tím pádem to to opatření vlastně nezakazuje," myslí si zkušený advokát se specializací na zdravotnické právo. Nařízení je podle něj i nesrozumitelné, protože se v něm nepíše, kde končí soukromá akce a začíná "legální" setkání.

S ministrem Arenbergerem se prý na schůzce shodli, že není nic proti ničemu, když hranice pandemického zákona vyloží Nejvyšší správní soud (NSS). Na ten se Dostál nyní hodlá obrátit, dokumenty chce dát dohromady a odeslat ještě tento týden.

Doufá, že NSS by pak mohl jeho výtky zhodnotit rychle a rozhodnout o nich třeba za dva týdny. Zmínil, že má informace o tom, že několik žalob v podobném duchu už k soudu putuje.

Vláda sporné nařízení, které omezilo setkávání na maximálně dva lidi, posvětila na pondělní schůzi. Pár dní předtím přitom nový ministr Arenberger mluvil o tom, že se venku bude moct setkat dvacet lidí a uvnitř deset. Jeho názorová otočka mimo jiné rozzlobila sportovní kluby, které se po původním výroku začaly chystat na návrat na hřiště.

