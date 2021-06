Zpanikařila a vjela do tornáda! Renata vyhlásila pátrání po svém zachránci

Je potlučená, má sešitou ruku, ale žije. Renata (29) byla zrovna schovaná pod střechou ruční myčky, když se do Hodonína ve čtvrtek přiřítilo tornádo. Najednou kolem ní létaly kusy betonu a něvěděla, co se děje. Zazmatkovala a autem vjela přímo do větrné smršti. Lidem, kteří se v tu chvíli nacházeli na čerpací stanici v Brněnské ulici, vděčí za život. Po svém hlavním zachránci okamžitě vyhlásila pátrání na sociálních sítích.

"Chtěla bych poděkovat lidem, kteří mi ve čtvrtek na Unicornu zachránili život. Moc si z toho nepamatuju, ale vím, že ses jmenoval Roman. Prosím, jestli se to k tobě dostane, ozvi se mi. Chtěla bych ti poděkovat. Tobě a všem, co se o nás zraněné postarali, než přijeli hasiči a zavezli nás do nemocnice," prosila přes sociální sítě Renata.

Ta byla s autem schovaná pod střechou ruční myčky, když se do Hodonína přihnalo tornádo. "Zničehonic přestalo pršet a bylo strašné ticho. Nehnul se ani list. Vylezla jsem z auta a šla jsem se podívat, co se děje. Pár metrů ode mne jsem viděla strašně rychle se pohybovat "mrak", ale u mě se nehnul ani vlas," popsala pro TN.cz první okamžiky.

"Nikdy by mě nenapadlo, že to, na co se dívám, je tornádo. Začaly padat listy a pak to přišlo. Strašný vítr, utíkala jsem do auta a zavřela se tam a čekala. Měla jsem strašný strach," pokračovala ve vyprávění.

Jenže vítr sílil a Renata nevěděla, co má dělat. "Kolem létaly stromy, dlaždice, kusy betonu, železo, všechno možné a já v ten moment zpanikařila. Auto jsem nastartovala a vjela přímo do toho," popsala okamžik hrůzy.

V tu chvíli se v autě vysklila okna, vůz byl naprosto neovladatelný. "Odhodilo mě to do příkopu a zůstala jsem tam stát. V ten moment mě něco trefilo do ruky a do hlavy a já začala silně krvácet. Schovala jsem se mezi zadní sedačky a čekala, co bude," sdělila.

Nakonec prý vyběhla směrem k čerpací stanici, kde se jí ujali neznámí mladíci. "Všichni, kdo tam byli, pomáhali, byl tam ještě jeden pán zraněný se zlomenou nohou. O něj se taky starali, se mnou byl právě Roman, který mě celou dobu neopustil a staral se o mě, abych neomdlela," pokračovala ve svém vyprávění.

Zachránce vypátrala

Hasiči dívku později převezli do nemocnice. Měla tržné rány, lékaři jí sešili ruku. Dobře si uvědomuje, že mohla dopadnout hůř. Okamžitě proto začala pátrat na sociálních sítích po svém zachránci. A podařilo se.

"S Romanem jsem v kontaktu a slíbili jsme si, že až bude všechno dobré, sejdeme se osobně. Nejen s ním, ale i s hasiči, kteří mě vezli do nemocnice, kteří mě přivezli až před vchod pohotovosti," dodala dívka.

"To, co se stalo, byla katastrofa a já Vám všem držím palce, ať se z toho dostanete," vzkázala ostatním lidem z obcí zasažených tornádem.



Jak se Češi v těžkých chvílích dokážou semknout a pomoci, dokazuje i příběh paní Kučerové: