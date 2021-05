Budeme nosit roušky i v horkých letních dnech? Odborníci mají jasno

Roušek se letos zřejmě nezbavíme ani v létě. Pro jejich nošení je ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) i odborníci. Šanci se jich zbavit mají jen očkovaní.

Povinné nošení roušek i v horkých letních dnech naznačil už ministr zdravotnictví Arenberger, který se obává hlavně zavlečení nových mutací koronaviru. A nošení roušek v letních měsících podporují i odborníci.

Epidemilog Petr Smejkal se domnívá, že roušky jsou klíčový nástroj pro boj s epidemií. "Roušky jsou to poslední, co bychom sundali," řekl Smejkal.

Nošení roušek v MHD a ve vnitřních prostorách budov podporuje také prezident České lékařské komory (ČLK) Milan Kubek. "Myslím, že roušky se v létě nosit budou. Už jen proto, že během léta nebude dostatečná míra proočkovanosti," řekl Kubek.

Raději by také ponechal respirátory. "Účinnost respirátorů je vyšší. Možná by to mohly být chirurgické roušky, ale určitě bych se nevracel k doma šitým rouškám," uvedl prezident ČLK.

Cestou ke zrušení roušek by podle odborníků mohla být vysoká míra proočkovanosti. "Americká epidemiologická společnost už řekla, že ti, co jsou očkování, je mohou sundat," uvedl epidemiolog Smejkal.

S tím souhlasí i Kubek. Dokud ale nebude proočkována potřebná část společnosti, tak by podle něj měla povinnost nosit roušky platit i pro očkované. "Lidé, kteří se nedostanou k vakcíně, by se mohli cítit diskriminováni. Navíc nejsme schopni zavést ani to, aby se kontrolovali lidé v restauracích. Nedovedu si tak představit, že by se to kontrolovalo například v hromadné dopravě," dodal Kubek.

