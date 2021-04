Hamáček promluvil o úniku informací, vyšetřování Vrbětic i cestě do Ruska

Českou republikou už od soboty hýbe kauza kolem výbuchu ve Vrběticích. Jan Hamáček (ČSSD) v exkluzivním rozhovoru vysvětlil několik nejasností, které kolem kauzy jsou.

Ministr například popsal, kdy se o tom, že do akce byli zapleteni Rusové, dozvěděl. "Poprvé jsme se o tom dozvěděli 7. dubna na výboru pro zpravodajskou činnost. Bylo nám sděleno, že policie druhý den jde ven s pátráním po pachatelích. To znamená, že druhý den by se svět dozvěděl, že ti dva, kteří útočili na Skripala jsou hledáni českou policií," řekl Hamáček. Policie to chtěla zveřejnit proto, že se potřebovala obrátit s žádostí o pomoc na veřejnost.

V tu chvíli podle něj vláda musela rychle připravit spoustu věcí. "Republika na to musela být připravena. Tajné služby musely nachystat seznamy lidí k vyhoštění, museli jsme nachystat celý postup. Museli jsme informovat našeho velvyslance v Moskvě," popsal Hamáček.

Hamáček popsal, jak probíhalo vyšetřování výbuchu ve Vrběticích. "Police měla několik verzí. Jedna z těch verzí byla, že se tam měli pohybovat jacísi cizinci a měla jejich pasy," řekl vicepremiér. Pasy podle něj byly z Moldávie a Tádžikistánu a byly falešné. "Když se ti samí lidé objevili v Salisbury, tak se to propojilo a zjistilo se, že to jsou agenti GRU," dodal. Agenti podle něj vstoupili do Česka na krycí doklady Ruské federace. To policie zjistila v roce 2018.

Důkazy jsou podle Hamáčka jasné a neprůstřelné. "Určitě něco ven musí. Musíme dobře volit mezi tím, co řekneme, abychom uklidnili občany, a zároveň abychom neřekli Rusům, co na ně máme," odpověděl Hamáček na otázku, jestli by byl pro zveřejnění důkazů.

Ministr vnitra promluvil také o své plánované cestě do Moskvy kvůli vakcíně Sputnik. "Samozřejmě to vypadá hodně podezřele. Vzniklo to dohodou s panem velvyslancem, protože on musel ruské federaci sdělit důvod, proč letí do Prahy," řekl ministr.

Přiznal, že to ale možná nebyl nejšťastnější postup a že mu to hodně ublížilo. "Po bitvě je každý generál. Prostě nás napadlo toto," řekl Hamáček.

Celé zveřejnění příběhu podle ministra nicméně neproběhlo přesně podle plánu. "Museli jsme to zrychlit, protože jsme v sobotu měli informace, že se může stát, že to půjde ven. Původní plán byl si těsně před odletem do Moskvy předvolat velvyslance a říct mu, co se stalo a předat seznam 18 vyhoštěných," uvedl vícepremiér.

Nakonec ale ke zveřejnění došlo místo v pondělí už v sobotu večer. Obavy měla vláda hlavně z novinářů. "Pokud se zeptáte v novinářské obci, tak se dozvíte, že informace, že se něco děje, tady probíhaly dlouho. Věděli jsme že se něco děje," řekl Hamáček.

Ministr by rád zjistil od koho informace unikly. "Bude to předmětem šetření policie. Úniků jsem zažil hodně, ale nezažil jsem žádný, který by byl tak kritický pro národní bezpečnost. Takže budu trvat na tom, aby se to vyšetřilo. Aby se ukázalo, kdo to pustil ven," uvedl Hamáček.

To nejdůležitější z rozhovoru shrnula TV Nova v reportáži:

