Babiš vysvětlil slova o přijetí sirotků: "Vůbec jsem neotočil!"

Na páteční schůzku dorazil kromě Babiše a Šojdrové také ministr vnitra a zahraničí Jan Hamáček či zástupci neziskových organizací. Na tiskové konferenci to ale vypadalo, že byl každý na jiném jednání. Premiér teď svůj pohled vysvětlil v rozhovoru pro deník Právo.

"Vůbec není pravda, že bych otočil. Jediné, co jsem paní Šojdrové na schůzce řekl, bylo, že jí ministerstvo vnitra poskytne informace, kde leží uprchlické tábory v Řecku a jaké jsou jejich adresy, a že ty děti může najít. Naše vláda ale v té záležitosti nebude aktivní," uvedl Babiš.

Europoslankyně přitom po schůzce tvrdila, že Babiš se uvolil 50 syrských sirotků, o které se vede spor, nakonec přijmout. Vhodné kandidáty mají vybrat neziskovky. "Nebude to lehký proces, chceme vybrat co nejmladší, nedoprovázené," sdělila Šojdrová.

Podívejte se na celé vyjádření Michaely Šojdrové:

Že by se opravdu nějací sirotci v uprchlických táborech našli, ale premiér pochybuje. "Paní Šojdrová sirotky nenajde, protože žádní nejsou. V těchto zemích, pokud děti přijdou o rodiče, tak mají rozvětvenou rodinu, která se o ně postará. Na Blízkém východě je úplně jiný systém než v Evropě," tvrdí.

Mezi dětmi, které do Evropy přicházejí bez doprovodu, je podle Babiše 93 procent chlapců ve věku 14 až 17 let. "Takže paní Šojdrová ty děti nemá, je to virtuální, akademická debata, co by kdyby," dodal premiér s tím, že trvá na tom, aby se dětem pomáhalo v místě bydliště.

Vicepremiér Hamáček po jednání dodal, že se ukázalo, že Šojdrová zatím nemá konkrétní plán. "My za vládu potvrdili, že jsme připraveni předat kontakty. Pokud nějaký konkrétní seznam (dětí) vznikne, budeme to dále diskutovat," sdělil.

Podívejte se na celé vyjádření Andreje Babiše po jednání: