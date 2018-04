Bič na směnárny neprošel, proti byli poslanci ANO i SPD

Návrh byl jednoduchý - lidé by měli právo provedenou transakci do dvou hodin reklamovat. Změna pravidel by se přitom dotkla už letošní hlavní turistické sezóny.

reklama

Jenže novela směnárenského zákona Sněmovnou ve čtvrtek neprošla, návrh "zařízli" poslanci ANO a SPD. Vláda prý totiž chystá vlastní návrh a novelu.

"Tak dobrá věc, na které jsme se shodli napříč spektrem, byla zablokována jen proto, že mají svůj návrh. Nevíme, kdy bude, nevíme, jak bude vypadat, ale o tom našem se ve sněmovně nebude ani debatovat. Zkažená nálada ve čtvrtek. ANO a SPD makají," zlobil se posléze na facebooku poslanec STAN Vít Rakušan, který se o téma dlouhodobě zajímá.





A to natolik, že v centru Prahy uskutečnil vlastní malý test, při němž se vydával za německého turistu. A zjistil, že pokud se ve směnárně na kurz či poplatky zeptáte, dočkáte se lepšího směnného poměru.



To nicméně spousta turistů samozřejmě netuší a za svoje eura tak podle Rakušana dostane třeba 17 korun, což je podle poslance "nemorální a špatné".

"Víte, my tady pracujeme s turisty, s lidmi, kteří neumí česky, někdy neumí ani anglicky a třeba věří, stejně jako já, že když přijedou do České republiky, nemusí se bát, že budou podváděni na každém rohu," míní Rakušan.

K zamítnutí návrhu se ve čtvrtek odpoledne vyjádřilo i ministerstvo financí. Cíl, který sledoval tento pozměňovací návrh, hodnotíme jako správný, nicméně jeho znění nebylo připraveno dostatečně kvalitně, takže by v praxi svůj účel nesplnil. Ministerstvo financí připravuje vlastní novelu zákona o směnárenské činnosti, který důsledně konzultovalo s Českou národní bankou, Českou bankovní asociací, Asociací směnáren a se Svazem hotelů a restaurací. Vládě dokument předložíme do konce dubna," uvedl resort v tiskové zprávě.