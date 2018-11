Babiš politiky nepřesvědčil! Tohle premiérovi vzkazují

"Pan premiér zopakoval svoji verzi případu, podle mého názoru nerozptýlil obavy, které jsou s Čapím hnízdem spojeny," řekl předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

Andrej Babi neekl na TV Nova nic novho. Nijak nerozptlil pochybnosti, pro byl jeho spoluobvinn syn na okupovanm Krymu a zda za tm nebyla snaha o maen vyetovn trestn kauzy ap hnzdo. Je na orgnech innch v trestnm zen, aby celou vc dn vyetily. — Ji Pospil (@Pospisil_Jiri) 18. listopadu 2018



"Podle mého názoru je nutné, aby opravdu v této věci byla aktivní policie a státní zastupitelství aby konečně již syna premiéra Andreje Babiše mladšího vyslechly a nechaly posoudit nezávislou odbornou kapacitou, jaký je zdravotní syn Andreje Babiše mladšího. Bez těchto úkon budou nad kauzou stále otazníky a my se nedozvíme, kde je pravda," doplnil Pospíšil.



"Stanovisko hnutí SPD je i po vystoupení pana premiéra na TV Nova neměnné. Žádáme, aby celou věc co nejrychleji prošetřila policie. Od počátku konzistentně žádáme co nejrychlejší vyšetření kauzy Čapí hnízdo, aby nám již policie a soudy co nejrychleji řekly, zda je pan premiér nevinen či vinen," sdělil předseda SPD Tomio Okamura.

Ještě před rozhovorem s Andrejem Babišem se k tématu vyjádřil předseda KSČM Vojtěch Filip:

Pokud Policie a Sttn zastupitelstv pipust, e zde operuj tzv. zvltn vyetovatel-novini, tak je ohroena sama sttn moc. Nevm o tom, e bychom pijali zkon, kter by novine k tomu zmocnil, zejmna i na zem jinch stt. Pt mon novini zatknou policisty. — Vojtch Filip (@vojtafilip) 18. listopadu 2018

Zde se můžete podívat na rozhovor s Andrejem Babišem: