Co bude s hnutím ANO, kdyby Babiš skončil? Politolog má jasno

Dotační podvody, únos vlastního syna, maření vyšetřování - těmto obviněním čelí premiér Andrej Babiš. Události posledních dnů rezonují celou českou společností. Příští pátek by dokonce mělo ve Sněmovně proběhnout hlasování o nedůvěře. Otázkou, která se v souvislosti s kauzou nabízí, je, jaká budoucnost čeká hnutí ANO, pokud Babiš odejde z politiky - a tím pádem i z ANO.

"Záleží, do jaké pozice by odešel," řekl pro TV Nova politolog Jan Kubáček. "Bylo by to pro ně samozřejmě komplikované, protože veškerá aktivita, strategie a prezentace hnutí ANO je spojená s Andrejem Babišem. Babiš se stal plnohodnotným symbolem hnutí ANO a s ústupem tohoto symbolu by samozřejmě klesala i úspěšnost hnutí ve volbách," vysvětlil Kubáček.

Podle Kubáčka lze očekávat, že by Babišův odchod vyvolal uvnitř strany pnutí. Hledali by se jeho nástupci, což by mohlo přinést otřesy ve straně a její následné oslabení a také pokles popularity.

Nicméně reálná šance, že by se Babiš vzdal svého politického dítka a odešel do ústraní, je podle politologa velmi malá. "Spíše zatím očekávám, že Babiš bude dělat vše proto, aby byl nadále v čele hnutí ANO a aby měl možnost s hnutím kandidovat buď v předčasných volbách, anebo v těch následujících," vyjádřil se Kubáček.

"Nedovedu si příliš představit, že by zcela opustil politický a veřejný život. Pokud by ho opustil, myslím, že by to byl velký problém pro hnutí ANO. V podstatě by hrozil i jeho rozpad," dodal politolog.

Hnutí ANO tak čeká velká výzva. Vzhledem k tomu, jak prudká a negativní je reakce politiků a společnosti na premiérův skandál, konec Babiše v čele vlády se nedá vyloučit.

Připomeňte si současnou kauzu, které čelí premiér Andrej Babiš: