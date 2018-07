Další podivná diplomka: Problémy má i ministr obrany Metnar!

Jak upozornila Česká televize, Metnarova diplomka z roku 2004 odevzdaná na Ostravské univerzitě je podezřelá kvůli práci se zdroji.

Analýza totiž ukázala, že sice nejde o typický plagiát, přesto Metnar podle všeho neuváděl odkazy na publikace, z nichž čerpal. To vede k tomu, že se nedá rozlišit, které části diplomky jsou Metnarovy vlastní myšlenky a které jsou opsané odjinud.

"V samotném textu, který má celkem 73 číslovaných stran, není více než deset odkazů. Nejčastěji Metnar odkazuje na práci profesora Petra Musílka Trhy cenný papírů z roku 2002," uvedla ČT.

Oproti Malé a Krčálovi Metnar nepřevzal celé kapitoly, spíš odstavce či jejich části. Občas změnil i slovosled nebo číslovku psanou v originálu číslicí přepsal do slov.

Desatero investora na 32. straně práce pro změnu podle ČT Metnar převzal z tiskové zprávy Komise pro cenné papíry. Zdroj neuvedl.

Sám Metnar v rozhovoru pro televizi uvedl, že je překvapený a že neuvedení citací rozhodně považuje za chybu. "Přemýšlím, kde tu práci mám, abych se na to podíval a oživil jsem si to, protože je to pro mě takové zvláštní," kaje se ministr. Zároveň připustil, že zváží, co bude dělat dál. Nevyloučil ani rezignaci.

Pusťte si reportáž o rezignaci ministra Petra Krčála: