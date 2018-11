Dvě nehody za tři hodiny! Řidiči nedali přednost, zranilo se 10 lidí

Hrozivě vypadající srážka auta a minibusu se stala na nechvalně proslulé křižovatce na silnici I/52 u Mikulova. Podle policie tam řidička osobního auta nedala přednost minibusu, který po nárazu skončil na střeše. Při nehodě se zranilo šest lidí. Nejvážnější zranění utrpěl starší cizinec.

"Jednalo se o středně těžké zranění hrudníku. Lékař pacientovi poskytl přednemocniční péči a vrtulník jej následně transportoval do traumacentra fakultní nemocnice v Bohunicích," sdělila mluvčí jihomoravských záchranářů Hedvika Kropáčková.

Ostatní cestující naštěstí vyvázli jen s lehkými zraněními a sanitky je převezly k ošetření do nemocnice v Břeclavi.

O tři hodiny později se na stejném místě střetla dvě osobní auta. A opět jeden z řidičů nedal tomu druhému přednost při odbočování. "Záchranáři ošetřovali čtyři lehce zraněné mladé muže," informovala Kropáčková.

Podle žebříčku nejnebezpečnějších míst je to 11. nejhorší místo v Česku co do počtu vážných nehod, přestože tam přibyly retardéry a reflexní prvky. Situaci by mohl vyřešit chystaný obchvat Mikulova.