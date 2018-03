Koalice mezi ANO a ČSSD se odkládá, schůzka bude později

Podle šéfa ČSSD Jana Hamáčka se ještě nesešly všechny expertní týmy. Andrej Babiš tvrdí, že je to zbytečná komplikace.

Přitom už to skoro vypadalo, že by nyní mohl Babiš oznámit, že po 107 dnech ve funkci premiéra výrazněji pokročil v hledání koaličního partnera. Jenže z očekávaného setkání s vedením sociální demokracie sešlo.

Na schůzce si politici měli vyjasnit klíčové body, v nichž se ještě nedokázali dohodnout. Jenže se prý ještě nestačily sejít všechny týmy odborníků.

Napravit to strany chtějí do neděle. Potenciální parlamentní opozice nevidí v posouvání termínů žádnou razantní změnu a problém.





Pravicová část opozice už o menšinové vládě s podporou KSČM mluví jako o hotové věci a přišla dokonce s novým politologickým pojmem. ČSSD je pro ni fíkovým listem.

"Sociální demokraté budou mít své posty, budou hrát roli fíkového listu. Budou spokojeni, ale vládnout zde bude pan Babiš, pan Okamura a komunisté," má jasno předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. Podobně mluví i lídr ODS Petr Fiala.

K závěrečné schůzce ANO a ČSSD, kde by se mělo jednat, co s rozdílným pohledem například na daňový systém, oddělení důchodového účtu od státního rozpočtu nebo na zálohované výživné, by mělo dojít v úterý. Konečné slovo bude mít ale dubnový sjezd ČSSD a jeho stranické referendum.