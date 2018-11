Matka Andreje Babiše mladšího exkluzivně promluvila pro TV Nova

Televize Nova přinese exkluzivně nové svědectví v kauze údajného únosu syna premiéra Andreje Babiše mladšího na Krym. Matka Andreje Babiše mladšího Beata Babišová otevřeně promluvila také o návštěvě novinářů u nich doma.

Nové informace v případu Čapí hnízdo vyvolaly velkou vlnu reakcí na politické scéně a na následně i v ulicích českých měst při oslavách výročí 17. listopadu. Syn premiéra Andrej Babiš mladší, který trpí duševní nemocí, řekl reportérům portálu Seznam zprávy při rozhovoru natočeném skrytou kamerou, že byl proti své vůli odvezen na Ruskem okupovaný Krym. Babiš mladší v rozhovoru také řekl, že jeho otec chtěl, "aby zmizel“ a že podepsal nějaké papíry v souvislosti s Čapím hnízdem.

Andrej Babiš mladší hraje důležitou roli v kauze Čapí hnízdo a podle posledních informací ještě nebyl vyslechnut policií. Vyjádření Babiše juniora mnoho lidí šokovalo a výsledkem je páteční schůze Poslanecké sněmovny, na které se bude hlasovat o nedůvěře vládě.

První manželka Andreje Babiše teď promluvila právě v reakci na nový vývoj v kauze Čapí hnízdo. Beata Babišová žije se synem premiéra Andrejem Babišem mladším ve švýcarské Ženevě. Andrej Babiš mladší trpí podle svého otce schizofrenií. "Pokud někdo přijde do bytu a zneužije člověka, který má schizofrenii… Nastudujte si, co to je schizofrenie,“ reagoval na výroky svého syna a způsob pořízení rozhovoru Andrej Babiš. Také vyloučil, že by jeho syn byl na Krym unesen. "Zneužili ho,“ řekl premiér na adresu novinářů, kteří rozhovor skrytou kamerou pořídili.

Na Krym Babiše mladšího odvezl muž jménem Petr Protopopov, který má údajně pracovat v Agrofertu jako řidič. Manželka Protopopova Dita byla zvolena zastupitelkou na Praze 8 za hnutí ANO, ale mandát po odvysílání rozhovoru s Babišem mladším složila. Také je podle reportérů Seznamu ošetřující lékařkou Andreje Babiše mladšího a autorkou zprávy, která nedovoluje Babišovi mladšímu kvůli jeho zdravotnímu stavu vypovídat v případu Čapí hnízdo.

Premiér Andrej Babiš je trestně stíhaný kvůli podezřelým dotacím na farmu Čapí hnízdo. Společnost byla podle obvinění účelově přepsána mimo majetkové struktury Agrofertu, aby splňovala podmínky pro získání dotace z Evropské unie. Po vyčerpání 50 milionů z evropských fondů měla být firma převedena zpět do majetkových struktur Agrofertu. V době čerpání dotací bylo Čapí hnízdo přepsáno na Babišovy děti Andreje a Adrianu, a bratra Babišovy druhé manželky Moniky Martina Herodese. Ti všichni, včetně Babišovy manželky Moniky, jsou kvůli kauze trestně stíháni.

