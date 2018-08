Most v Karlových Varech musí k zemi. Budou se kontrolovat i další

Místo opravy čeká Doubský most v Karlových Varech stržení. Analýza totiž ukázala, že je most natolik narušený, že musí být zdemolován a nahrazen úplně novým mostem.

"Doubský most v Karlových Varech je v horším stavu, než se čekalo. Místo opravy půjde dolů," uvedl ve čtvrtek ráno ministr dopravy Dan Ťok na twitteru.

Doubsk most v Karlovch Varech je v horm stavu, ne se ekalo. Msto opravy pjde dol. Na rno jsem svolal poradu se fy SD a SDC. eme, zda jsou kontroly podobnch most u ns dostaten. — Dan Tok (@tok5934) August 30, 2018

Později na tiskové konferenci uvedl, že havarijní stav mostu se ukázal během jeho oprav. "Nosná konstrukce je tak poškozená, že oprava není možná a musí se postavit nový most. Některé prvky byly například zrezivělé," upřesnil ministr dopravy s tím, že most zůstává uzavřený a řidiči se na něj rozhodně nedostanou.

Doubský most byl vyprojektován a postaven v šedesátých letech. "Problémy s mosty této konstrukce jsou i jinde v Evropě, proto je necháme mimořádně zkontrolovat," slíbil Ťok. Pod drobnohledem se octnou nejen silniční, ale i železniční mosty postavené od 60. do 80. let minulého století.

Zároveň Ťok vyzve i správce silnic nižších tříd, aby i oni tyto mosty zkontrolovali, protože často vedou nad dálnicemi nebo železničními tratěmi.

Ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Kroupa doplnil, že z přibližně pěti tisíc mostu, které organizace spravuje, je touto problémovou technologií postaveno 2380 z nich.

