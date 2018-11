Kvůli těmto poslancům vzrostou jejich platy! Podívejte, kdo byl pro

Zvýšení platů o 20 procent si poslanci de facto odhlasovali tím, že odmítli rychlejší projednání novely, která by nárůst zbrzdila. Novelu sice předložila menšinová vláda ANO, pro urychlení ale hlasovali pouze dva členové strany. Podívejte se, jak hlasovali další poslanci.

Podle současného znění zákona se poslancům a dalším ústavním činitelům zvýší od ledna platy o 20 procent. Vláda už předložila novelu, podle které by platy vzrostly o devět procent, zřejmě se ale nestihne přijmout do konce roku. Většina poslanců totiž hlasovala proti jejímu rychlejšímu projednání.

Za hnutí ANO byl pro pouze Adam Kalous a Milan Feranec, proti Martin Kolovratník a poslankyně Helena Válková. 60 poslanců se hlasování zdrželo. Andrej Babiš, Dan Ťok a dalších deset poslanců se z hlasování omluvilo. Premiér poté prohlásil, že hlasování členů strany bylo "nehorázné" a "ostudné".

Z 25 poslanců za ODS byli proti dva - Veronika Vrecionová a Marek Benda. Dalších dvacet včetně předsedy strany Petra Fialy nebo Václava Klause ml. se hlasování zdrželo. Nepřihlášena zůstala poslankyně Miroslava Němcová a další dva poslanci.

Z jednadvaceti poslanců Pirátů byli všichni jednohlasně pro. Z hlasování se omluvila jediná poslankyně Olga Richterová.

Za SPD hlasovalo pro ano 18 poslanců, což je většina. Zbylí tři byli omluveni, jedna se nepřihlásila.

Za ČSSD byl pro jediný poslanec, a to Jan Chvojka. Proti hlasoval Milan Chovanec a Jaroslav Foldyna. Omluvilo se jich šest, včetně ministra vnitra Jana Hamáčka nebo bývalého brněnského primátora Romana Onderky. Zdrželi se dva a nepřihlásil se bývalý ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek a tři další poslanci.

Zato KSČM dala od celé věci ruce pryč. Z 15 poslanců se jich 13 zdrželo a dva se z hlasování omluvili.

Ve straně TOP 09 návrh zamítli Miroslav Kalousek a Markéta Pekarová Adamová, dva další se zdrželi. Omluvili se tři poslanci. První byl Karel Schwarzenberg, který se momentálně léčí se zápalem plic, nejmladší český poslanec Dominik Feri a Vlastimil Válek.

Hnutí STAN se kompletně hlasování zdrželo, s výjimkou Jany Krutákové, která se z jednání omluvila.

Pokud tedy výsledky kompletně shrneme, z 200 poslanců jich bylo ve Sněmovně přítomno 157, čímž byla splněna usnášeníschopnost, ke které je potřeba minimálně třetina přítomných poslanců, tedy nejméně 67.

Pro návrh bylo celkem 46 poslanců, proti 8. Zdržela se jich nadpoloviční většina, celkem 103 poslanců. Omluveno jich bylo 32, nepřihlásilo se jich 11.

K přijetí návrhu by bylo třeba, aby nadpoloviční většina přítomných poslanců, tedy 79 členů Poslanecké sněmovny, bylo pro. To však splněno nebylo, a tak návrh neprošel.

Pokud však novela nestihne projít Poslaneckou sněmovnou, Senátem a následně nebude podepsána prezidentem do konce kalendářního roku, platy poslanců se zvýší o pětinu, což by znamenalo 90 600 korun hrubého. A nesmíme zapomínat, že jde o plat základní, do kterého nejsou započítány různé bonusy nebo paušální náhrady.

Podívejte se na reportáž TV Nova o zvýšení platů: