Premiér chce úředníky přesunout do Letňan. Toto si myslí lidé

Nejen tisíce úředníků, ale i nemocnice na Bulovce, by se mohla přestěhovat do plánované vládní čtvrti, která by mohla vzniknout v Letňanech. Podle premiéra Babiše už podobné komplexy ve světě- existují, třeba v Norsku nebo Dánsku. Lidé se ale k plánům staví skepticky.

Úřednické ghetto v Praze nechceme - tvrdil před několika dny primátor Hřib. Teď ale otočil a začal si prý diktovat podmínky.

"Mělo by to být vyvážené, není možné z toho dělat nějaký bazar, že za ten pozemek chci tohle a tohle," krotí pražského primátora předseda vlády Andrej Babiš.

Podle premiéra je hodnota pozemků v Letňanech zhruba 400 miliónů korun, zástupci magistrátu ale tvrdí, že hodnota je určitě vyšší - i když těžko vyčíslitelná.

"To území nemůžeme přepočítávat na peníze, to je prostě unikátní území. Samozřejmě ta jednání jsou tvrdá a budou tvrdá, ale naším cílem opravdu je, aby to bylo výhodné pro všechny," tvrdí pražský zastupitel Jan Čižinský.

Debata se vede o 20 pozemcích, které dohromady mají rozlohu téměř 440 tisíc m2. Ve vlastnictví státu je ale jen jedna pětina z toho. Zbylých 35 hektarů patří Praze. Podle premiéra by se tam mohlo přestěhovat na 10 tisíc úředníků, Nemocnice na Bulovce i části některých ministerstev.

Budovy, které by se uvolnily, by pak stát mohl prodat. Z budov ministerstva pro místní rozvoj nebo kultury by pak zase mohly vzniknout galerie.

"Pokud nesestěhujeme ministerstva, za ty budovy v příštích letech zaplatíme 17 miliard na opravách," upozorňuje Babiš.

Podobné projekty jako je vládní čtvrť, podle premiéra vznikají i v zahraničí - například i v Norsku, Dánsku, nebo Litvě.

Lidé jsou skeptičtí

Na plány premiéra sestěhovat úředníky do nové čtvrti v Letňanech se štáby TV Nova ptaly lidí po celé republice. Ukázalo se, že lidé příliš záměru nakloněni nejsou.

"Nelíbí se mi to, já si myslím, že jsou důležitější věci než nějaká vládní čtvrť. Tady potřebujeme nemocnici, doktory," řekla TV Nova žena z Letňan. Další respondent poukázal, že už teď jsou v oblasti velké problémy s dopravou.

Nápad na přestěhování ministerstev z historických budov do Letňan se nelíbí ani lidem v jiných krajích. "Bude to stát hafo peněz, myslím, že to není dobrý nápad," řekla TV Nova mladá žena z Jihlavy. "Jsou tady palčivější problémy. Nevím, co by se dělo s těmi budovami, které by opustili," myslí si muž z Hradce Králové.

"Tady se vyhazují peníze za leccos. Je to asi tak dobrý nápad, jako všechny jejich nápady," tvrdí muž z Pardubic. Další by to jako pokus nedoporučoval. Nebránil by se ale tomu, pokud už jinde mají pozitivní zkušenosti.

Hlasy pro výstavbu společné vládní čtvrti natočila TV Nova v Brně. "Proč by mělo být ministerstvo všude na všech možných stranách, když může být v jedné budově?" ptá se žena z moravské metropole. Další respondent z Brna s nápadem také souhlasí. "Bude to energeticky úspornější," věří.