Sex v Hradci Králové se zvrhnul! Ženu vysvobodili až policisté

Ve čtvrtek krátce po jedné v noci přijali královéhradečtí policisté neobvyklé volání na tísňovou linku 158.

reklama

"Oznamovatelka uvedla, že ji přítel s jejím svolením spoutal policejními pouty. Až po spoutání však zjistili, že od nich nemají klíč. Prý jim někam zapadl a nemohou ho najít," prozradila mluvčí královéhradeckých policistů Iva Kormošová.

Na místo vyrazili policisté. Pár už na hlídku čekal. Naštěstí muži zákona měli jednoduché řešení. "Spoutaná žena měla štěstí že klíček, který používáme u našich služebních pout, pasoval a mohla být okamžitě vysvobozena," dodala policejní mluvčí.

Jelikož policisté nezjistili žádné protiprávní jednání, po rychlém zásahu mohli zase odjet.

Pokud by klíč od policejních pout nepomohl, pár by zřejmě musel do záchrany zapojit i hasiče, kteří by pouta přeřízli.