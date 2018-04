Suchý je senilní, zuří diváci. Kvůli koktejlu prášků přišel o paměť

Jako by nestačilo, že ho trápí zdravotní problémy, musí ještě Jiří Suchý řešit nepříjemné stížnosti návštěvníků divadla Semafor. Právě jeho indispozice ho totiž dostaly do trapné situace a někteří mu to dali pořádně sežrat.

Divadelníka a muzikanta Jiřího Suchého v uplynulých týdnech trápily zdravotní problémy. Skřípnul si nerv a nebyl schopen vůbec šlápnout na levou nohu. Pak byl nucen strávit několik dní na lůžku. Nebyl by to ale on, kdyby se nechtěl co nejdříve vrátit na prkna.

Jenže svůj návrat možná trošku uspěchal, bez koktejlu léků nebyl schopen vydržet. A to se mu stalo osudným. "Protože zmíněná bolest neustoupila docela, nasypal jsem do sebe pár prášků a vykročil jsem do divadla, přímo do revue Šest žen. Prášky zabraly. Způsobily, že nic mě téměř nebolelo, ale jako bonus přidaly, že jsem si nic nepamatoval," svěřil se na facebooku Suchý.

Doufal, že to nebude vadit, protože většinu textu předčítá z deníku. Jenže v závěru hry má velký dialog s Jitkou Molavcovou a on v té chvíli vůbec nevěděl, o čem je. "Když jsem přišel do divadla a chtěl jsem si zopakovat náš dialog, zjistil jsem, že prášky zabraly, až na to, že si nic nepamatuju. Ale sál se plnil, a tak jsem do toho šel, domnívaje se, já dement, že mi text dialogu naskočí. Když jsem těsně před zmíněným dialogem zjistil, že nenaskakuje, vzal jsem si text na scénu s sebou. Bylo to hanebné, ale nedalo se už nic dělat," vysvětlil.

Jenže zatímco někteří diváci přešli toto faux pas bez komentáře, jedna z divaček to Suchému prostřednictvím emailu pěkně vytmavila. "Vyzvala mě, abych příště na jeviště nevstupoval (což prý jsem měl udělat už dávno) a abych přestal podvádět publikum tím, že za drahé vstupné mu předvádím svou senilitu," postěžoval si Suchý.

Suchý jako správný džentlmen poslal ženě omluvný email, v němž vtipně celou situaci zhodnotil. Nabídl jí samozřejmě vrácení vstupného a volné vstupenky na jakékoli jiné představení. A navrch ještě pozvánku do své šatny.

Na závěr si ale neodpustil malé šťouchnutí: "Pořád mi vrtá hlavou, co Vás k onomu mejlu ponouklo. Jako totální dement bych přece nic nepochopil a jako dement částečný bych z Vašeho psaní musel být velmi smutný. To jste si přála?"