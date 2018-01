Vláda s podporou KSČM a SPD? Takhle odpověděli uchazeči o Hrad

Vláda, v níž by měli své zástupce komunisté a hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury má u prezidentských kandidátů větší šanci, než vláda vedená trestně stíhaným premiérem. Vyplývá to z dotazníků, které redakce TN.cz zaslala všem devíti kandidátům.

V dotaznících kandidáti prezentovali své politické názory, majetkové poměry, rodinné vztahy a zdravotní stav. Jediným, kdo na otázky neodpověděl, byl stávající prezident Miloš Zeman.

Na otázky, jestli by jmenovali vládu, v níž by byli členové KSČM, SPD nebo politik, který je trestně stíhaný, svorně odpověděli záporně Jiří Drahoš a Mirek Topolánek. „Tato strana se dosud jednoznačně nerozešla s totalitní minulostí, jménem KSČM například vystupují osoby, schvalující politickou vraždu Milady Horákové či zpochybňující existenci vlastizrádného zvacího dopisu pro sovětský režim a jeho vojska od V. Biľaka v roce 1968,“ vysvětluje Drahoš, proč by měl problém s komunisty ve vládě.

„Nejmenoval bych ani premiéra, který by se bez hlasů KSČM obešel, pokud by byla, jako nyní, jiná možnost,“ upřesnil Topolánek, který by stejný postoj zaujal i u SPD. U té Drahoš zdůraznil, že by takovou vládu nejmenoval „pokud by se SPD jasně nezřekla vystupování a názorů svých extremistických členů, kteří šíří bludy či vyjadřují názory blízké rasismu, nebo by dokonce navrhovala takové členy do vlády“.

Komunisté ve vládě jsou problémem i pro Michala Horáčka. „Komunistického řádění v naší zemi bylo už dost,“ napsal Horáček. U SPD napsal, že by takovou vládu také raději nejmenoval. „Jejich poslanci jsou vesměs nekompetentní, takovým nechci umožnit, aby vám vládli. Ať se to učí v opozici,“ přeje si Horáček.

Zatímco Drahoš a Topolánek napsali, že by nejmenovali ani vládu, ve které by byl trestně stíhaný člen, Horáček to vidí jinak, takovou vládu by jmenoval. „Na každého člověka musíme hledět jako na nevinného, dokud ho neodsoudí soud,“ myslí si Michal Horáček.

To, že ctí presumpci neviny, napsal také Jiří Hynek. Požádal by ale premiéra, aby mu na ministerskou funkci navrhl někoho jiného. „To se týká i premiéra. V tomto případě bych požádal vítěznou stranu, aby na tuto pozici navrhla člověka, který obdobným potížím nečelí,“ uvedl Hynek.

Podle Hynka ale prezident nemůže bránit vzniku vlády, ve které by byly konkrétní politické strany. „Prezident by měl jmenovat takovou vládu, která má podporu v Poslanecké sněmovně. Je odpovědností premiéra, jak svou vládu sestaví. Tedy pokud by byla KSČM zvolena do Poslanecké sněmovny a premiér by ji vybral jako svého koaličního partnera, nedomnívám se, že prezident může jednat jinak, než takovou vládu jmenovat,“ napsal Hynek.

Při jmenování vlády se členy KSČM nebo SPD by váhal Pavel Fischer. „Neuměl bych si před svým svědomím zodpovědět, pokud bych jednal bez rozmyslu a nevyčerpal všechny další možnosti,“ odpověděl Fischer na otázku, zda by jmenoval vládu s komunisty. U SPD napsal, že by ověřoval, jestli není mezi demokratickými stranami v parlamentu prostor, aby se na vládě podílely. Trestně stíhaný politik by se podle Fischera měl nejdříve obhájit před nezávislým soudem a až pak dostat veřejnou funkci.

Komunisty ve vládě striktně odmítá lékař a aktivista Marek Hilšer. „Prezident, který přísahal na demokratickou ústavu, musí bránit tomu, aby vládla strana, která neodmítla svou totalitní minulost. KSČM nelze věřit její falešná slova o demokracii. Je ohrožením naší svobody,“ napsal Hilšer o KSČM.

„Velký problém“ by měl i s vládním angažmá SPD. „Rozhodně nechci přispívat k tomu, aby se ve společnosti šířily lži a zloba,“ napsal Hilšer. Stíhaný člen vlády by u něj také neprošel. „Mít obviněného člena vlády naší politickou kulturu rozhodně neposune kupředu,“ dodal Hilšer.

Producent Petr Hannig uvedl, že by jmenoval vládu se zástupci KSČM nebo SPD. Smířil by se i se stíhaným členem vlády. „Pokud by takový člověk byl předsedou politického subjektu, který přesvědčivě vyhrál volby,“ napsal Hannig.

Vratislav Kulhánek odmítá jmenovat stíhaného člena vlády. Posadit se do vládních lavic by ale umožnil komunistům i zástupcům SPD. „Pokud má komunistická strana šanci účastnit se demokratických voleb, nemůže následně prezident tvrdit, že nemají právo zastupovat své voliče, pokud si je nějaký partner zvolí do koalice,“ napsal Kulhánek s tím, že stejný názor má i v případě SPD.

