Babiš chce stavět vládní čtvrť, už řeší s Prahou pozemky

Praha by od státu mohla získat zámek na Veleslavíně, pokud by poskytla parcely v Letňanech o výměře 354 000 metrů čtverečních. Na nich chce totiž premiér Andrej Babiš stavět novou vládní čtvrť.

Postavit novou vládních čtvrť po vzoru některých zemí je podle Andreje Babiše nutnost. Stát totiž v Praze nemá dostatek vlastních prostor a musí si je proto mnohdy pronajímat. Stavbou vládní čtvrti by se tak dle slov premiéra mohlo ušetřit.

"V Praze je z celé České republiky největší nedostatek kancelářské plochy ve státních administrativních objektech. Nedostatek se řeší komerčním pronájmem, který ročně činí téměř půl miliardy korun. Současně v horizontu deseti let reálně hrozí více než 7 miliard korun investičních výdajů do stávajících energeticky náročných budov," napsal Andrej Babiš na svém Facebooku.

Poprvé premiér plány na vládní čtvrť nastínil už před dvěma lety. Cíl předsedy hnutí ANO je vybudovat vládní čtvrť, do které by měla být sestěhována všechna ministerstva. Čtvrť by měla vzniknout na pláni kolem konečné stanice metra C v pražských Letňanech.

"Hrubý odhad nákladů na výstavbu administrativního komplexu v Letňanech, ve kterém by bylo umístěno více než deset tisíc zaměstnanců (celkem jich je v Praze víc než 37 tisíc), je deset miliard korun," dodal Babiš.

Dopis primátorovi

Andrej Babiš v této věci napsal dopis i novému pražskému primátorovi Zdeňku Hřibovi z Pirátské strany. "Dovolte mi zdůraznit, že zájem České republiky na získání příslušných pozemků v Letňanech je zásadní," stojí v dopise, který se televizi Nova podařilo získat.

Primátorovi Hřibovi se ale nápad od začátku nezamlouvá. Hlavní město by podle něj mělo mít spíše více lokálních center, ve kterých budou lidé zároveň žít i pracovat. "Čistě kancelářská čtvrť, která se večer kompletně vylidní, jde proti této představě," řekl primátor pro Hospodářské noviny.