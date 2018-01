VOLBA PREZIDENTA ON-LINE: Češi druhý den vybírají hlavu státu

Už první den druhého kola odvolila polovina voličů. Většina krajů hlásila stejný, nebo i větší zájem o prezidentské volby než v prvním kole.

reklama

Ve všech regionech přišla k volbám už více než desetina voličů, v některých okrscích, například v Sokolově či Hradci Králové, příležitost hlasovat pro Miloše Zemana, či Jiřího Drahoše využila čtvrtina voličů, některé okrsky hovoří i o víc než padesátiprocentní účasti.





Ani páteční den se neobešel bez potíží. V českobudějovickém okrsku měli voliči v krátkém časovém úseku k dispozici vedle Zemana a Drahoše i volební lístek Pavla Fischera. Polonahá aktivistka radikálního feministického hnutí Femen demonstrovala u českého velvyslanectví v Kyjevě. V ruce držela hůl a na prsou měla nápis "Zeman – kulhavá příšera".



Před dvěma týdny demonstrovala jiná žena z této skupiny v Praze a prezidenta napadla. Křičela tehdy, že Zeman je "Putinova děvka",nápis stejného znění měla také na obnaženém těle.



Video: Miloš Zeman volí ve druhém kole prezidentských voleb





Prezident Miloš Zeman hlasoval na stejném místě jako v prvním kole. "Právě čekám, kdy se zase vyřítí polonahá žena, ale tentokrát už asi ne," řekl před novináři.

Pozor na neplatné lístky

Voliči dostávají lístky a obálku s úředním razítkem od volební komise. Do obálky vloží hlasovací lístek preferovaného kandidáta. Případné přeložení nebo natržení lístku platnost hlasu neovlivní. Neplatné by byly jen ty oficiální lístky, které by byly přetržené nebo by nebyly vloženy do hlasovací obálky.

Váš hlas nebude započítán, pokud by v obálce byly lístky více kandidátů. Obálku s lístkem pak volič musí vhodit do velební stránky před komisí.