Ze sněmovny by vypadly 4 strany, i SPD. Volby by vyhrálo ANO

Podle nejnovějšího předvolebního průzkumu, který ve čtvrtek zveřejnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) při Akademii věd, by v prosinci vyhrálo volby hnutí ANO. Oproti listopadu posílilo 4 %. Do sněmovny by se místo stávajících devíti dostalo jen pět stran.

Největší podpoře voličů se podle výzkumu CVVM těší hnutí ANO. Kdyby byly volby v prosinci, získalo by ANO 33,5 % hlasů. V listopadu to bylo o čtyři procenta méně. Nezměnily se preference ODS a Pirátů, kteří skončili na druhém a třetím místě se ziskem 14,5 a 14 procent.

Obdobnou podporu jako minulý měsíc vykázali také komunisté (10 %) a sociální demokraté (9,5 %). ČSSD oproti minulému průzkumu o půl procenta posílila, KSČM dosáhla stejného výsledku.

Další změny podpory jsou ale výrazné. Zatímco v listopadu by se do sněmovny dostala ještě SPD se 7,5 % a na pětiprocentní hranici byli i lidovci, v průzkumu uskutečněném mezi 1. a 13. prosincem, podpora obou stran klesla.

Posílila TOP 09, kterou by volilo 4,5 %, na vstup do sněmovny to ale nestačí. Až za ní jsou SPD a lidovci, shodně se čtyřprocentní podporou. Nejmenší sněmovní stranu, Starosty a nezávislé, by v prosinci podpořily 3 % voličů.

Volební model CVVM v prosinci 2018

Výzkumníci CVVM ale upozorňují, že v případě SPD současnému poklesu předcházel růst. "Dříve pozorovaný nárůst podpory SPD v listopadu lze vzhledem k aktuálnímu poklesu chápat spíše jako výkyv měření. Podpora SPD zůstává stabilní na úrovni kolem 5 %. Podpora ostatních stran zůstává oproti předchozímu měření stabilní," napsalo CVVM.

TOP 09, SPD, KDU-ČSL a STAN ale podle CVVM nelze vyloučit, že by do sněmovny nakonec pronikly, protože voliči váhají mezi více stranami.

Pokud by se volby konaly v prosinci, dorazilo by k urnám 61 % oprávněných voličů. Deklarovaná volební účast se letos stabilně pohybovala mezi 60 až 65 %, vyšší byla v první polovině roku, pak začala klesat.