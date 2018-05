Zeman si na ruské ambasádě stěžoval, že k přípitku dostal vodu

Recepce začala kolem půl jedné a Zeman u příležitosti oslavy ruského státního svátku 73. výroční dne vítězství vystoupil na velvyslanectví Ruské federace s proslovem. Ten prezident Miloš Zeman přednesl v ruštině. "Na závěr bych vám chtěl připít na zdraví. Ale jak koukám, dali mi jen minerálku," řekl na závěr svého pozdravu prezident. Setkání se zúčastnil také bývalý prezident Václav Klaus, Vojtěch Filip (KSČM) a Radek Vondráček (ANO).





Celý Zemanův projev si můžete poslechnout zde:

Krátce po skončení recepce by se měl i se svou manželkou Ivanou vydat na letiště do Kbel, odkud by měli odletět na třídenní návštěvu Ruska. Ve Varšavě je ještě dnes čeká večeře, kterou pořádá polský prezident Andrej Duda. Zeman se s polským protějškem poté potká ještě zítra dopoledne a to v prezidentském paláci.

Na programu má Zeman i uctění památky obětí druhé světové války a smolenské letecké tragédie. Na závěr cesty pak navštíví Bělověžský prales a tamní rezervaci zubrů.

Polsko bude druhou zemí, kterou Zeman navštíví ve svém druhém funkčním období, první zahraniční cesta vedla tradičně na Slovensko.