Afghánistán čeká velká změna. Tálibán oznámí složení nové vlády

Hnutí Tálibán by možná už v pátek mohlo oznámit složení nové afghánské vlády. S odvoláním na dva zdroje přímo z Tálibánu o tom v noci na pátek informovala francouzská agentura AFP s tím, že k oznámení by mohlo dojít po tradičních pátečních modlitbách.

Více než dva týdny poté, co se Tálibán chopil mocí nad Afghánistánem, by mohla být představena nová vláda. Jeden z hlavních představitelů hnutí Ahmadulláh Muttaqi na sociálních sítích uvedl, že se v prezidentském paláci v Kábulu už připravuje slavnostní obřad.

Tálibán už ve středu informoval, že nejvyšším představitelem Afghánistánu, kterému bude podřízený premiér i prezident, bude vůdce hnutí Hajbatulláh Áchúndzáda.

"Diskuze o nové vládě jsou téměř dokončeny. Islámská vláda, kterou vyhlásíme, bude modelem pro lidi. O přítomnosti Áchúndzáda ve vládě není pochyb," řekl už dříve člen kulturního výboru Inámulláh Samangání.

Katar už informoval, že aktuálně pracuje na znovuotevření letiště v Kábulu, což by mohlo pomoci přepravě případné humanitární pomoci do Afghánistánu.

Zásoby potravin v Afghánistánu by totiž mohly dojít už tento měsíc. Před obrovskou krizí varoval tamní koordinátor humanitární pomoci Rámíz Alakbarov. Podle něj už nyní třetina občanů země nemá dostatek jídla.

Pomoci se snaží i evropské země. Italský ministr zahraničí Luigi Di Maio by měl v pátek navštívit Uzbekistán, Tádžikistán, Katar a Pákistán s cílem pomoci právě afghánským uprchlíkům. Britský ministr zahraničí Dominic Raab by měl do tohoto regionu zamířit příští týden.

