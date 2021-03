ANO neudrželo první místo v dalším průzkumu. Vedou Piráti a STAN

Koalice Pirátů a STAN se umístila na prvním místě volebního průzkumu agentury Median s 27,5 procenty. Hnutí ANO je druhé s 24,5 procenty, na třetím místě je koalice SPOLU stran ODS, TOP 09 a lidovců.

"Podle volebního modelu Median nebylo hnutí ANO na pozici lídra naposledy v březnu 2014, kdy ČSSD byla na první pozici se ziskem 21 procent a hnutí ANO na druhé pozici se ziskem 19,5 procent preferencí," popsala agentura.



Sociálním demokratům se nepodařilo překonat pětiprocentní hranici a do Sněmovny by se nedostala, stejně tak jako Trikolóra, kterou ještě před nedávnem vedl Václav Klaus mladší. Toho nahradila Zuzana Majerová Zahradníková.

Voleb by se zúčastnilo s určitostí 57 procent dotázaných a spíše ano 10 procent. Naopak k volbám by určitě nešlo 28 procent lidí a pět procent spíše ne. Ohledně preferencí volebních stran odpovídalo 680 respondent, tedy ti, kteří by z celkového počtu dotázaných (1013) šli k volbám. Data se sbírala mezi 1. a 29. březnem.

