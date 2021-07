Babiš chce pro očkované dva dny dovolené navíc! Ale ne pro všechny

Státní zaměstnanci, kteří se nechali naočkovat, by měli dostat dva dny dovolené navíc. Premiér Andrej Babiš (ANO) to v pátek navrhne vládě. Chce tak lidi motivovat k očkování. Ke stejnému kroku vyzve i firmy. Podle ekonoma jde o populistické gesto, které bude velmi drahé.

Po loterii pro očkované bez registrace v obchodních centrech možná přijde další motivace k vakcinaci kromě ochrany zdraví. Předseda vlády Andrej Babiš chce, aby naočkovaní státní zaměstnanci dostali dva dny dovolené k dobru.

"Chceme lidi motivovat k očkování. Je pravda, že někteří z nich mají silnější reakci. I proto v pátek na vládě předložím návrh na dva dny placeného pracovního volna všem zaměstnancům pod státní službou, kteří se naočkovali od 1. ledna 2021," oznámil Babiš na twitteru.

Anketa Považujete premiérův nápad za spravedlivý? Ano 22 53 hlasů Ne 78 187 hlasů Hlasovalo 240 lidí.

Premiér k odměnění očkovaných volnem navíc vyzývá také soukromé firmy. "Vláda zároveň uloží všem ministrům, aby dali dva dny volna dalším svým zaměstnancům, což se týká i ozbrojených sborů. Stačí, když se prokáží národním certifikátem nebo aplikací Tečka. A doporučíme to i všem krajům a obcím, a samozřejmě i firmám," doplnil.

Mm velice dleitou a pozitivn zprvu. Chceme lidi motivovat k okovn. Je pravda, e nkte z nich maj silnj reakci. I proto v ptek na vld pedlom nvrh na dva dny placenho pracovnho volna vem zamstnancm pod sttn slubou, kte se naokovali od 1. ledna 2021. — Andrej Babi (@AndrejBabis) July 28, 2021

Podle odborníka se jedná o ekonomický nesmysl. "Je to populistické gesto a ekonomicky to bude extrémně drahé. Státních zaměstnanců by mělo být méně, ne že se jim ještě bude přidávat dovolená, nadto za očkování. Ti lidé dostanou mzdu za práci, kterou neodvedou, bude to neefektivní," řekl TN.cz ekonom Jan Černohorský.

"A co se týče výzvy firmám, nedomnívám se, že na to ve velkém přistoupí. Některé samozřejmě možná ano, protože budou chtít mít naočkované zaměstnance. Návrh je však čirý populismus a se zdravým ekonomickým uvažováním nemá nic společného," dodal ekonom.

Plně naočkovaných už je v Česku přes 4,6 milionů lidí, těch s první dávkou je více než 5,4 milionů. K vytvoření kolektivní imunity je prý ale potřeba, aby vakcínu dostalo alespoň 80 procent populace. Podle odborníků budou při případné další vlně epidemie umírat neočkovaní.

