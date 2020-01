Babiš chce spojovat ministerstva, ČSSD ani komunisty tím nepotěšil

Premiér Andrej Babiš (ANO) chce znovu slučovat ministerstva. Tuto myšlenkou oprášil poté, co navrhnul odvolat z funkce ministra dopravy Vladimíra Kremlíka (za ANO) a jeho resort přidat ministru průmyslu Karlu Havlíčkovi (za ANO). Tím to ale nekončí. Premiér navrhuje spojit i ministerstvo práce a sociálních věcí s ministerstvem zdravotnictví. Jenže to se nelíbí opozici, koaliční ČSSD a ani komunistům, kteří Babišův kabinet tolerují.

Karel Havlíček se v pátek stane superministrem a bude sedět na dvou ministerských křeslech najednou. Mimo resortu průmyslu a obchodu, který vede tři čtvrtě roku, převezme vládu i nad ministerstvem dopravy, z jehož vedení v pondělí premiér Babiš odvolal Vladimíra Kremlíka kvůli předražené zakázce.



Babiš přitom chce, aby šlo o trvalé spojení ministerstev. S tím ale nesouhlasí nejen opoziční poslanci, ale ani vládní kolegové hnutí ANO. "Člověk, byť by to byl Superman, nemůže řídit ministerstva průmyslu, dopravy, vědu a výzkum a zároveň být vicepremiérem. Je to určité obcházení zákona, on někoho pověří, ale zákon mu k tomu žádný mandát nedává," řekl poslanec Jan Chvojka (ČSSD). "Já osobně s tím nesouhlasím a určitě o tom budu s předsedou vlády jednat," oznámil předseda komunistů Vojtěch Filip.

Podle premiéra Babiše je ale pověření Karla Havlíčka vedením dvou ministerstev prvním krokem k trvalému sloučení těchto resortů. A přidat by se k nim mohlo dokonce i ministerstvo pro místní rozvoj.



"Kdysi to bylo ministerstvo hospodářství, takže ministerstva pro místní rozvoj, průmyslu a dopravy byly v jednom a potom se to rozdělilo, asi politici potřebovali více funkcí pro své kamarády, ale normálně by to mělo být dohromady," obhajoval návrh Babiš.



Sloučit by se podle premiéra mohl i resort zdravotnictví s ministerstvem práce a sociálních věcí. V pondělí přitom vláda zamítla návrh Starostů sloučit ministerstva životního prostředí a zemědělství, protože byl prý neodůvodněný. Návrhy na fúze některých ministerstev ale nejsou úplnou novinkou. "Slučovat průmysl a dopravu chtěl v minulosti už premiér Nečas," připomněl politolog Jan Kubáček.



Tehdejší vláda to v roce 2013 dokonce posvětila. Kvůli předčasnému konci Nečasova kabinetu se ale fúze nakonec nekonala. Nyní poslanci za ODS Babišův nápad kritizují. A nejen oni. "Já nevím, jestli Andrej Babiš spal, nebo snil, nebo jak se ta jeho kniha jmenuje. Uprostřed volebního období přijít s tak radikální změnou, aniž by bylo cokoli připraveno, to považuji za odvádění pozornosti," prohlásil první místopředseda ODS Zbyněk Stanjura.



"Česká republika si zaslouží zodpovědnou vládu v daných resortech a řešit problémy tím, že si je stáhneme do užšího manažerského kolečka, je nezodpovědné," míní předseda Pirátů Ivan Bartoš. Aby ministerstva fúzí mohla projít, vyžadovalo by to změnu kompetenčního zákona.



Babišovu vládu provází častá výměna ministrů. Ke změnám však docházelo i v minulých vládách.