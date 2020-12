Babiš o koronaviru v ČR: Nemám dobré zprávy, dnes se vám to líbit nebude

"Nemám dobré zprávy, dneska se vám to fakt líbit nebude," začal premiér své pravidelné hlášení, kde shrnul současnou koronavirovou situaci v Česku. Podle něj je advent sice časem klidu, Češi ale zklidnění nejsou.

Po rozvolnění opatření se na trzích sešlo ohromné množství lidí, podle Babiše bylo na Staroměstském náměstí údajně kolem tisíce lidí, v Brně to bylo obdobné. Mnoho z nich ignorovalo bezpečnostní opatření o shromažďování, u stánků se navíc prodávalo občerstvení.

Epidemiologická situace se v Česku ale opět zhoršuje. "Systém PES dnes vykázal číslo 64 a reprodukční číslo je 1,02. A to není dobrá zpráva. A máme stále vysoká čísla nakažených. Já jsem dneska mluvil s ministrem Blatným opakovaně, který samozřejmě zítra na vládě přijde s návrhem, jak to vidí dál," uvedl premiér s tím, že je to velké varování, aby lidé dodržovali bezpečnostní opatření.

Premiér se následně obrátil na primátora Prahy, podle něj by se měl zajímat o kauzu, kdy se v jednom z podniků konaly velké oslavy. Také se mu nelíbí, že je provoz v pražské MHD omezen od 22:00, lidé se pak všude mačkají.

Podle Babiše současnou situaci kazí nezodpovědní lidé. "Prosím, nedovolme to. Skutečně pomozte všichni. Aby se nám nestalo, že skutečně za pár dní tady se vrátíme celkově do čtyřky a budou tady omezení a zase všichni budou nadávat, všichni budou nám psát. Tak k tomu přispějte teď, buďme zodpovědní. Já jsem apeloval, prosil, nevím, co už máme víc dělat, než děláme," sdělil premiér s tím, že ministr zdravotnictví v pondělí navrhne další postup.

Na nedodržování opatření upozornil i ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD): "S hrůzou jsem sledoval reportáže i zprávy o tom, jak lidé nedodržují nařízení. Dokonce i tak, že musí policie zasahovat na jednom místě opakovaně. Nechápu, kde se v některých lidech bere nezodpovědnost a arogance vůči všem, které pandemie postihla. Mnoho lidí bohužel přišlo o své blízké, dalším zasáhl covid do jejich podnikání."

Podle něj se musíme začít chovat dospěle, abychom pandemii zvládli. "Pokud nezačneme, bude nutné zase zavírat obchody," dodal Hamáček.