Babiš měl v pondělí dostat druhou dávku vakcíny. Očkování odložil

Předseda vlády dostal první dávku vakcíny jako vůbec první člověk v České republice. Očkován byl 27. prosince, po 21 dnech měl dostat druhou dávku. V pátek ale oznámil, že si na ni ještě týden počká.



"Já jsem se domluvil s panem ředitelem Ústřední vojenské nemocnice, že to posunu o týden, abychom získali ten týden na to, aby se mohli začít očkovat senioři nad 80 let," řekl Babiš.

Premiér to oznámil, když komentoval start objednávkového systému k očkování.



Druhé očkování můžou podle premiéra odložit všechny nemocnice spadající pod ministerstvo zdravotnictví. "Jsem rád, že jsem se ráno domluvil s ministrem Blatným, že nemocnice spadající pod ministerstvo můžou odložit druhou vakcínu o týden. Dáme tak teď přednost seniorům, což je priorita," uvedl Babiš.



Sám ministr zdravotnictví Blatný přitom zrovna v pátek oznámil, že si v neděli nechá dát druhou dávku vakcínu. Očkován bude v 11 hodin ve Fakultní nemocnici Brno. Na otázku, zda ministr také neplánuje očkování odložit, zatím ministerstvo zdravotnictví neodpovědělo.

Podívejte se, jak proběhlo první očkování premiéra Babiše a ministra Blatného: