Babiš ztratil schopnost řídit ČR. Ať vláda požádá o důvěru, hřímá ODS

"Premiér ztratil schopniost řídit vládu i naši zemi. Vláda by měla po skončení nouzového stavu požádat Poslaneckou sněmovnu o důvěru. Pokud to neudělá, je ODS připravena zahájit jednání o vyslovení nedůvěry vládě," oznámil v úterý kolem poledne šéf občanských demokratů Petr Fiala.

Zároveň neváhalo vedení ODS kabinet pořádně zkritizovat za to, jak (ne)zvládá boj s nákazou. "Vláda a premiér osobně jsou zodpovědní za fatální nepřipravenost ČR na druhou vlnu pandemie, podcenění situace, chaos i následné ekonomické škody," zlobí se Fiala.

Česko podle něj mělo kapacity se s nákazou vypořádat, vláda je ale prý v posledních měsících promrhala. "Opatření jsou dělána bez relevantních dat, o která opakovaně žádáme," tvrdí šéf ODS, podle nějž se kabinet "nepolepšil" ani v pondělí a není tak prý jasné, proč jsou ta která opatření vlastně přijímána. Podle občanských demokratů navíc premiér i ministři lidem lhali.

Nově vyhlášená opatření ODS respektuje, ale nemůže se za ně prý postavit. K úplnému uzavření základních škol prý není důvod.

Reportérka TV Nova po třaskavém prohlášení vedení občanských demokratů okamžitě kontaktovala šéfa Pirátů Ivana Bartoše. Ten řekl, že k jednání o nedůvěře vládě nyní nevidí prostor, ale pokud by na něj přesto došlo, Piráti by ruku pro kabinet prý nezvedli.

"Překvapilo mě to. Ještě v sobotu říkal pan Fiala na tiskové konferenci, že musíme táhnout za jeden provaz, že musíme dat stranou politikaření a kritiku vlády a dnes přijde s tímhle prohlášením. Upřímně nevím, proč bychom měli my žádat o důvěru. Naše vláda řeší od rána do noci, sedm dni v týdnu covid a jak před ním ochránit lidi. Obyčejné i ty v první linii. Na exhibice ve Sněmovně teď vážně není čas. Opozice má samozřejmě právo kdykoliv vyvolat hlasování o nedůvěře. Je to jejich právo. Moc to teď ale nechápu," reagoval pro TV Nova na apel špiček ODS premiér.