Bary, koupaliště, koncerty: To vše se od 25. května mění! Velký PŘEHLED

Bary a restaurace ano, ale jen přes den

Od 25. května restaurace, bary i kavárny znovu otevřou své vnitřní prostory a lidé si tak znovu mohou posedět v oblíbeném podniku. Jejich provozní doba však bude omezena. Od 23. hodiny do šesti ráno musí mít hospody i noční kluby a restaurace zavřeno. Případný prodej bude možný pouze přes výdejní okénko. Důvodem opatření jsou zkušenosti například z Jižní Koreje, kde se v nočním klubu nakazily koronavirem desítky lidí. Opatření bude platit i pro diskotéky a taneční kluby. Omezení je podle Rastislava Maďara dočasné.

Pro restaurace stále platí to, že v rámci jednoho stolu není třeba nosit roušky. V okamžiku, kdy zákazníci vstanou od stolu, by si roušku měli opět nasadit. Platby v rámci podniků nejsou nijak omezeny, je možné platit centrálně i přímo u stolu. Veškeré provozy musí pravidelně dezinfikovat své prostory, uklízet a dát zákazníkům prostředky k dodržování pečlivé hygieny. Na stole v restauracích by neměly ležet věci, na které mohou sahat jiní lidé.

Provoz obnoví také restaurace v obchodních centrech, dětské koutky a odpočinkové zóny však zůstanou uzavřené.

Povolené jsou akce do 300 lidí

Maximálně 300 lidí na jednom místě ve stejném čase bude mít možnost účastnit se například hudebního představení. Pokud však bude epidemiologická situace i nadále příznivá, od 8. června by mohlo dojít k navýšení na 500 lidí, 22. 6. dokonce i na 1000 účastníků.

Žádné "masové" festivaly se však podle ministra Vojtěcha letos konat nebudou. Počítá se s venkovními scénami nebo amfiteátry, kde je možné dodržet povinné rozestupy a hygienická pravidla.

Při zachování rozestupů lidé naplní maximálně třetinu hlediště. "Když tam vpustíme jednu třetinu, "špunty" v zázemí toalet, šaten a občerstvovacích zón se budou tvořit méně," prohlásil epidemiolog Rastislav Maďar. Rozhodující podle něho budou epidemiologická data z následujícího týdne.

"Všichni samozřejmě doufáme, že ta data se nám zásadně zhoršovat nebudou. Prosím, ještě vydržme" řekl Maďar s tím, že pokud se lidé necítí dobře, měli by účast na hromadných akcích zvážit.

Otevřou koupaliště, bazény i wellness centra

Lidé se od 25. května znovu budou moci vydat do aquaparků, bazénů a na koupaliště. Fungovat znovu začnou také solária a wellness centra. Nadále bude platit důraz na prevenci, opatrnost a osobní zodpovědnost. Návštěvníci budou mezi sebou muset dodržovat rozestupy minimálně 1,5 metru. Sauny musí být nastaveny na minimálně 70 °C. Parní sauny však zůstanou mimo provoz, kvůli většímu riziku šíření nákazy. Plavání či slunění se je povolené bez roušky.

Spolu s koupališti a wellness otevřou také tetovací a kosmetické salóny. I zde bude platit nutnost přísné hygieny a pravidelné dezinfekce. Nemělo by docházet ke shlukování osob.

Provoz obnoví taxislužby

Cestující v taxi, stejně jako řidič, budou mít povinně roušku. Mezi řidičem a zákazníkem by měla být ochranná fólie. Veškerý prostor auta bude procházet pravidelnou a důkladnou dezinfekcí.

Znovu otevřou hrady, zámky a zoo

Pro hrady a zámky budou platit stejná pravidla jako pro venkovní prostory botanických a zoologických zahrad, tedy rozestupy nejméně 1,5 metru, zákaz shlukování se a dodržování důsledné hygieny. V uzavřených částech a expozicích bude třeba znovu si nasadit roušku.

V průběhu května se otevře většina školek. Více v reportáži TV NOVA:

Nová pravidla pro dětské tábory

"Maximální počet 300 účastníků platí pro ty letní tábory, které se konají v pevných objektech nebo chatkách, pro stanové tábory je horní hranice stanovena maximálně na 100 osob," řekla hlavní hygienička Jarmila Rážová. Zákonné povinnosti se nevztahují na příměstské tábory, pouze na pobytové a zotavovací akce.

Povinná bude důsledná hygiena, zejména pečlivé mytí rukou pomocí tekutého mýdla a nošení roušek a dodržování prevence při známkách nachlazení. Provozovatelé musí věnovat obzvláštní pozornost toaletám a hygienickému zázemí. Pravidelná dezinfekce musí probíhat i v kuchyních. Prostory je třeba pravidelně větrat a uklízet.

Účastníci budou muset povinně doložit lékařský posudek o zdravotní způsobilosti. Pořádání putovních táborů hygienici nedoporučují kvůli většímu riziku nákazy. Mezi jednotlivými běhy tábora musí být alespoň 24 hodin prodleva, nejméně však 8 hodin před příjezdem dalších dětí.

Děti by měly být rozděleny do skupinek, které spolu následně budou trávit většinu času, například děti ze stejného oddílu. "Společně by měly chodit na oběd a od ostatních skupin být odděleny organizačně i časově," říká Rážová. Většinu času by měly děti trávit v prostoru tábora a vyhýbat se místům, kde hrozí kontakt s dalšími lidmi. Omezeny budou také návštěvy rodičů.

Příprava stravy musí probíhat za zvýšených hygienických podmínek a provozovatelé musí pečlivě dbát na to, jak a kde skladují potraviny. V rámci šaten a sprch je třeba dodržovat odstupy ideálně ob kabinku či skřínku.

Pro znovuotevřené hotely, penziony a venkovní kempy budou platit prakticky totožná pravidla jako pro provozovatele letních táborů. Majitelé provozů budou povinni zajistit dostatečný úklid a dezinfekci celého prostoru, stejně jako zajistit zákazníkům dostatek hygienických prostředků. Jídlo budou moci hotely podávat jen formou bufetů, měla by u nich být obsluha a nabízet pouze jídla o jedné porci.

Návštěvy v pečovatelských domech a domovech pro seniory

Ohledně návštěv v pečovatelských domech, zdravotnických zařízeních a domovech pro seniory bude platit klasický provozní řád. Pokud to bude situace vyžadovat, bude platit omezení na jednu návštěvu denně po dobu jedné hodiny. Případné zpřísnění podmínek je plně v rukou samotných poskytovatelů služeb. Ti však nesmí cíleně znevýhodňovat pacienty a jejich rodiny. Jejich rozhodnutí by mělo podle Vojtěcha i Maďara vycházet výhradně z epidemiologické situace.





Od pondělí 18. května se krizová opatření mění na mimořádná opatření vlády, za použití zákona o veřejném zdraví. "Chceme co nejdříve projednat mimořádný zákon pro případ další epidemie," řekl ministr Vojtěch.

Lidé mají v nařízeních vlády zmatek. Podívejte se na reportáž Anežky Vrbicové: