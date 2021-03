Blatný svolal vládu, rozhodne se o uvolnění některých opatření

Kabinet premiéra Andreje Babiše projedná ve čtvrtek na návrh ministr zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) koronavirovou situaci v zemi. Po dvou týdnech tvrdého lockdownu počty nakažených covidem-19 nestoupají tak strmě, přesto Češi větší rozvolnění opatření očekávat nemohou.



Podle Blatného jsou nemocnice stále přeplněné, a proto se bude jednat jen o drobných změnách. Možné by mělo být třeba chodit na procházky i mimo obec.



Po 21. březnu by měl nouzový stav pokračovat i s původními omezeními včetně uzavření některých obchodů. Češi by se ale i tak mohli dočkat některých menších úlev. "Mohlo by dojít ke zvyýšení perimetru, kde můžeme trávit volnočasové aktivity," sdělil Blatný.



Ministerstvo zdravotnictví zároveň připravuje kampaň na podporu očkování v Česku. Ministr zdravotnictví věří, že v dubnu vakcinaci podstoupí až tři miliony lidí.





Blatný nastínil, jaké budou další dny lockdownu. Podívejte se na reportáž televize Nova: