Experti ukázali, jak funguje chytrá karanténa. Odmítlo ji 15 procent lidí

Systém chytré karantény se rozšiřuje do dalších krajů republiky. Už teď ho hygienici testují například v Praze nebo Olomouci. A na základě dat z telefonu vygenerovali první mapy, které ukazují polohu nakaženého v posledních dnech. Naplno by se měl rozjet od května, využít by měl i přesnější data z aplikace eRouška.