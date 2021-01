Respirátory povinné v obchodech a MHD? Blatný souhlasí! ANKETA

"Uvažujeme o tom, že bychom v tomto následovali Rakousko a Německo v souvislosti s anglickou mutací viru,“ reagoval pro portál idnes na dotaz na povinné nošení respirátorů v MHD a při nákupech premiér Andrej Babiš (ANO).

Novému opatření se nebrání ani ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO), prý by ho podpořil. "Povinné nošení respirátorů by z epidemického hlediska bylo velmi prospěšné. Zejména v místech se zvýšeným rizikem jako je veřejná doprava,“ myslí si Blatný. Podle idnesu zdůraznil, že obyčejné roušky či šály nejsou tak efektivní jako respirátory třídy FFP2.

Ministr vnitra a šéf ČSSD Jan Hamáček ale k návrhu přistupuje vlažněji než jeho vládní kolegové. Je podle něj totiž třeba, aby bylo respirátorů v Česku dost a v odpovídající kvalitě.

"Určitě by to znamenalo vyšší ochranu našich občanů před šířením viru. Je nutné si vyjasnit otázku nákladu a jejich dostupnosti na českém trhu v dostatečném množství a kvalitě,“ nechal se slyšet Hamáček. Ve středu odpoledne po zasedání Ústředního krizového štábu řekl, že ve státních hmotných rezervách je aktuálně 16 milionů respirátorů.

Anketa Souhlasíte s tím, aby byly respirátory povinné v MHD a obchodech? Ano 21 94 hlasů Ne 78 361 hlasů Nevím/Je mi to jedno 1 5 hlasů Hlasovalo 460 lidí.

Německá vláda v úterý povinnost schválila nejen pro veřejnou dopravu a obchody, ale také pro pečovatelské domy. Podle idnesu ale zároveň kvůli vysoké ceně respirátorů umožňuje lidem nosit chirurgické roušky.

Obecně jsou ovšem respirátory dražší než roušky. Tím spíš, že ty látkové je možné vyrobit svépomocí, prát a nosit je opakovaně. "Oproti tomu výrobci respirátorů zpravidla uvádějí, že jeden vydrží po dobu běžné pracovní směny, tedy osm až deset hodin. A pak se má vyhodit," popsal pro TN.cz lékárník David Gregor. Zároveň ovšem zdůraznil, že respirátor nabízí řádově vyšší ochranu než běžná rouška.

Na internetu se dají respirátory třídy FFP2 najít za ceny začínající kolem desetikoruny za kus, ale samozřejmě se prodávají i výrazně dráž. Pokud by tedy povinnost nosit je v obchodech či MHD opravdu začala platit, mohlo by to rodinné rozpočty poměrně citelně zasáhnout.

Redakce TN.cz a TV Nova ve středu získaly návrh upravené tabulky opatření protiepidemického systému PES, jejíž podobu by měla v nejbližších dnech schválit vláda. V dokumentu je ale u obchodů uvedený obecně pouze ochranný prostředek dýchacích cest, ne respirátor. U jiných opatření jsou přitom respirátory výslovně zmíněné. Opatření v MHD nebo jiné veřejné dopravě v návrhu zmíněná nejsou.

Jak poznat kvalitní respirátor? Pusťte si video: