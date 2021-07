Bylo vypnutí kamer kvůli Volnému správné? Jasno nemají ani odborníci

Poslanec, který se proslavil "flákancem" Lubomír Volný (Volný blok), byl ze Sněmovny ve středu vykázán, odmítal ale odejít. Schůze proto byla přerušena, předsedající odešel, kamery ale běžely dál.

Zastaveny byly až chvíli před tím, než byl poslanec ochrannou službou za pomoci chvatů a hmatů vyveden. Po zapnutí kamer byl vidět na místě pouze zničený mikrofon.

Každou schůzi Poslanecké sněmovny snímají čtyři kamery, které dění uvnitř dolní komory parlamentu vysílají živě na internetu. Tentokrát byly ale všechny na pokyn předsedy Radka Vondráčka vypnuty.

"Nenapadá mě jediný rozumný důvod, proč bychom měli vysílat exhibici pana poslance Volného. Myslím si, že to není ani dobrý příklad pro mládež," vyjádřil se Vondráček.

Dřív mohli novináři snímat dění ve Sněmovně sami. To už několik let nejde a poslanci si instalovali do sálu vlastní kamerový systém. Teď ho vypínají. Odhlasovali si změnu, že odejde-li předsedající, vypne se přenos.

Odborníci na média chápou Vondráčkův důvod, na druhou stranu se obávají, aby se z podobného jednání nestal zvyk. "Ten stream jde ven a venku před Sněmovnou máte spoustu jeho příznivců, tak asi to nechcete nějakým způsobem eskalovat z toho bezpečnostního hlediska," uvedl publicista Luděk Staněk.

"To celkem chápu, na druhou stranu si myslím, že je to skutečně precedent v tom smyslu, že teď to můžete vypnout komukoliv bez udání důvodu," dodal.

"Kdyby se ten precedent začal používat k jiným účelům než jenom k nějakému způsobu řešení tohoto excesu, tak by to dobře nebylo. V tuhle chvíli bych ale vyjádřil určité pochopení, protože samotní poslanci jsou z toho zoufalí," vyjádřil se expert Jan Jirák.

"Rozhodnutí předsedy Sněmovny Vondráčka vypnout kamery během toho zásahu proti poslanci Volnému bude ještě předmětem vnitřního zkoumání, protože není úplně jasné z jednacího řádu, zda předseda Sněmovny má právo takovou věc vůbec udělat," tvrdí politolog Jiří Pehe.

Podle poslance Volného došlo k porušení jednacího řádu a k porušení české Ústavy. Podle odborníka na ústavní právo je incident sporný. "Jednání Sněmovny musí být veřejné, je vlastně pod pohledem veřejnosti. Ale tady došlo k přerušení schůze a za takových okolností je samozřejmě možné i přerušit ten přímý přenos," vysvětluje ústavní právník Ondřej Preuss.