Češi budou moci do zahraničí. Vláda oznámila, za jakých podmínek

Nebezpečné, nezodpovědné, předčasné. Těmito slovy reagovala opozice na vyjádření Miloše Zemana. Výhled minimálně roční stopky na hranicích zvedl ze židle i řadu známých osobností.

"Já považuji představu uzavření hranic za zcela neodůvodněnou a těžko realizovatelnou. Česká ekonomika je postavená na vývozu zboží a pohybu lidského kapitálu a tohle opatření by nás mohlo poškodit. Pokud se podíváme na celkové vystupování pana prezidenta, tak tento výrok není až tak překvapivý. Zatímco moudří státníci dávají lidem odvahu a optimismus, tak on na svoji funkci rezignoval. Tento nedomyšlený krok do toho rámce jen zapadá," prohlásil senátor Jiří Drahoš.

"Je příliš brzo stahovat kalhoty, když je brod ještě daleko. Proč máme rozšiřovat nervozitu mezi lidmi? Všichni víme, že lidé, kteří jsou ve stresu, stonají podstatně hůře," řekl kardiochirurg Jan Pirk.

"Ten výrok nebyl na místě, nemají jasno ani odborníci, natož pan prezident. V případě, že nebudeme moct vycestovat, tak to pro nás znamená ohromný zásah do přípravy na olympiádu, dá se mluvit i o ztrátách finančních," svěřil se vodní slalomář Vavřinec Hradílek. Jeho kolegyně Amálie Hilgertová k tématu řekla: "Já věřím, že ke konci roku se podíváme za hranice a zazávodíme si, tohle nás může jedině demotivovat."

"Rozhodování by mělo být na základě dat, a ne pocitů. Ta epidemiologická data nemáme, i Prymula teď výrok o dvou letech korigoval," řekl rektor Karlovy Univerzity Tomáš Zima. Pirk dodal, že epidemiologické modely se prý zpřesní na začátku léta. Teprve pak odborníci předpokládají, že budou situaci vyhodnocovat.

"Na začátku léta se nám zpřesní epidemiologické modely a budeme mít více zkušeností. Na základě toho vyhodnotíme situaci a budeme řešit, jestli bude moci cestovat do zahraničí každý, nebo někdo, kdo nákazu prodělal a má už protilátky. Nebo jestli to selektovat podle destinací," přiblížil epidemiolog Rastislav Maďar.

Některé destinace by dostaly zelenou, jiné by dál spadaly do ohrožených oblastí. Návrat z takových míst by znamenal dvoutýdenní karanténu.