České letadlo mělo za letu potíže! Na palubě bylo 60 lidí

Airbus Českých aerolinií (ČSA) na letu z Paříže do Prahy měl při čtvrtečním letu z Paříže do Prahy potíže, sestoupil do nižší výšky a původně posádka měla oznámit, že přistane na jiném letišti. Na palubě bylo několik desítek cestujících. Letadlo nakonec doletělo do Prahy.