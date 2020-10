Česko je nejhorší z Evropy! Rekordně přibývá mrtvých i nakažených

Česká republika se kvůli kritické situaci s koronavirem dostala do čela žebříčků. Vývoj pandemie je podle portálu nytimes.com nejhorší ze všech zemí Evropy. Česko má navíc druhý nejvyšší počet nakažených i úmrtí na 100 tisíc obyvatel na světě za poslední týden.



V pondělí padl v Česku absolutní rekord v počtu úmrtí. Za jediný den zemřelo 100 nakažených s koronavirem. Také v dalších dnech byla tato čísla velmi vysoká. Počet obětí na 100 tisíc obyvatel je tak v tuzemsku za poslední týden nejvyšší z celé Evropy. Zemřelo více než 500 nakažených. Od jara evidují české úřady celkem 1739 úmrtí.



Česko vévodí Evropě také v počtu nových potvrzených případů. V zemi je 655 nakažených na 100 tisíc obyvatel. Od začátku pandemie se koronavirem infikovalo více než 208 tisíc lidí. Ve středu navíc laboratoře odhalily rekordních 14 968 infikovaných.



V rámci celého světa je pak situace v Česku druhá nejhorší jak v přírůstku nových případů, tak v případě smrtnosti. V nárůstu nakažených je podle webu první Andorra. Nejvíce úmrtí má zase Argentina.



Premiér Andrej Babiš (ANO) však ve Sněmovně na dotaz Olgy Richterové (Piráti) tuto skutečnost popřel. "Váš graf je vytržený z kontextu a je nepravdivý. Já mám přepočet na milion obyvatel tak, jak se to vykazuje. Nechápu, proč to řešíte, není to tak. My děláme všechno pro to, abychom zachránili životy. Vy tady přicházíte s nějakým nesmyslem, který je nepravdivý,“ rozohnil se Babiš.



Vláda České republiky ve středu zpřísnila opatření, která mají zabránit šíření koronaviru. Týkají se například omezení pohybu, nebo uzavření obchodů a služeb. Jaká omezení od čtvrtka platí, čtěte zde.

V Česku za středu přibyl rekordní počet nakažených. Více se dozvíte v následující reportáži: