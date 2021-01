Česko je s očkováním pozadu. Vakcíny je podle Babiše dost, ale na později

Během čtvrtka bylo naočkováno zhruba 13 tisíc lidí, podle plánu bychom měli za pár měsíců očkovat denně kolem 50 tisíc osob. To už by měla fungovat naplno i velkokapacitní centra. Jedno takové v pátek otevřeli ve vinohradské nemocnici.

Zatím má pět očkovacích jednotek a odpočívárny s kapacitou až 60 míst.

“Máme v plánu se nadále připravovat na větší nápor. Chystáme montovanou stavbu i s větším parkovištěm,” řekl televizi Nova ředitel vinohradské nemocnice Petr Arenberger.

Do budoucna by tam měli zvládnout naočkovat až 1 440 lidí denně. Kvůli omezeným dodávkám vakcíny to ale teď bude zhruba polovina.

Už brzy by se to ale mělo změnit. Česko má podle premiéra Andeje Babiše (ANO) od společnosti Pfizer/BioNtech objednáno 12 milionů vakcín.

“My máme objednáno 12 milionů těchto dávek z celkového počtu asi téměř 20 milionů. Takže samozřejmě vakcíny je dost pro všechny, ale v jiném čase, než bychom potřebovali,” prohlásil Babiš v pátek.

“Apelovali jsme na Evropskou komisi hlavně aby usilovala o to, aby ta Evropská léková agentura schválila AstruZenecu,” doplnil předseda vlády.

Očkuje se také látkou od firmy Moderna, tu dostalo zhruba 4000 lidí. Celkově je v Česku naočkováno 1,7 procent populace.

“Celkem bylo udáno zhruba 170 tisíc očkovacích dávek. Dvěma dávkami bylo naočkováno asi 9 000 osob, ostatní jsou naočkování pouze dávkou první,” prohlásil ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Vakcínu zatím v Česku dostala třetina všech zdravotníků. Putovala k nim zhruba polovina vakcín. Klienti lůžkových zařízení v sociálních službách dostali 18 procent dávek a 13 procent pak senioři nad 80 let.