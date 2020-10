Česko školy zavřelo, jinde dál učí. Takhle nyní probíhá výuka v zahraničí

Kvůli stále horší epidemiologické situaci se žáci v Česku do lavic zatím nevrátí. Řekl to v úterý ministr školství Robert Plaga (ANO). Původně se měl provoz škol obnovit 2. listopadu. Řada jiných zemí Evropy ponechala otevřené alespoň první stupně základních škol.

Končící ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) již dříve avizoval, že žáci mohou s návratem do škol 2. listopadu počítat. Nakonec se tak ale nestane. S výjimkou těch speciálních zůstávají školy zavřené už od 14. září.

Jinde v Evropě se dál učí na prvních stupních základních škol a například Francie spoléhá spíše na roušky, rozestupy a pečlivou hygienu.

Slovensko

Také u slovenských sousedů počet nakažených koronavirem dál roste. Tamní vláda se rozhodla nechat školy uzavřené až do 27. listopadu. V provozu ale zůstávají jesle i školky a také první stupně základních škol.

Polsko

V zemi z valné většiny přešli na distanční výuku. Žáci 1. až 3. ročníků základních škol se ale dál učí běžným způsobem.

Německo

Německá vláda považuje provoz škol a školek za zásadní pro chod ekonomiky. Na rozdíl od jarní vlny epidemie, kdy byly tamní školky a školy zavřené, tak zatím zůstávají v provozu. Tamní úřady však chystají zpřísnění proticovidových opatření.

Rakousko

V zemi je situace velmi podobná té v Německu. Stejně jako německá vláda, i rakouská zatím nechala školy v běžném provozu.

Francie

Také francouzská vláda považuje zachování chodu škol za zásadní. Učitelé navíc připustili, že domácí vzdělávání "jednoduše nefungovalo". Zdravotničtí odborníci doporučili středním školám a univerzitám, aby po prázdninách, které skončí 2. listopadu, zůstaly zavřené.

Jestli ředitelé poslechnou, však není jasné. V provozu by i poté měly zůstat základní školy, zpřísnila by se pro ně ale hygienická pravidla. Nově by byly roušky povinné pro všechny děti od šesti let – aktuálně jsou povinné až od jedenácti let.

Itálie

Epidemiologická situace v zemi, která byla během první vlny epicentrem pandemie, se opět zhoršuje. Úřady uvažují o dalším zpřísnění opatření, která se týkají škol. Zatím ale distanční výuka platí jen pro žáky od druhého stupně základních škol. Mladší děti školy dál navštěvují v běžném režimu.

Španělsko

Španělské školy fungují v běžném režimu, byť za zpřísněných hygienických podmínek. To se však může brzy změnit. Také ve Španělsku rychle přibývají nakažení a vláda nevyloučila zpřísnění pravidel. Země je aktuálně na šestém místě v počtu nakažených ve světě.

Rusko

V Rusku se žáci do lavic vrátili v pondělí 19. října. To však platí jen pro 1. až 5. třídy základních škol. Žáci vyšších ročníků a studenti na dva týdny povinně přešli na distanční výuku. Tato doba se ale může prodloužit.

Švýcarsko

Tamní vláda se snaží zabránit hromadnému uzavírání škol přísnými hygienickými opatřeními. Všechny děti od 12 let musejí povinně ve třídách nosit roušky, to samé platí i pro učitele.

Dětí do 12 let se opatření netýká, podle švýcarských zdravotnických odborníků totiž "nejsou hlavními hybateli pandemie". Na distanční výuku ale částečně přešly univerzity. Online se musí vést všechny přednášky pro větší množství studentů.

Velká Británie

Na rozdíl od Severního Irska, kde jsou školy zavřené od 19. října na dva týdny, Británie podobné opatření nechystá. Tamní vláda uzavření škol prý vnímá až jako jednu z posledních možností, jak bojovat s pandemií.

Belgie

Zatímco ostatní evropské země mají v opatřeních ohledně škol poměrně jasno, v Belgii panuje chaos. Tamní opatření se často liší i mezi jednotlivými čtvrtěmi ve městech a mění se i několikrát za den. Žákům, studentům a jejich rodičům tak často nezbývá nic jiného než před odchodem do školy zjišťovat, jestli se vůbec dostanou dovnitř.

Ze zemí mimo Evropu přistoupil k extrémně přísným opatřením Izrael. Totální lockdown ale podle informací zahraničních médií zřejmě pomohl ke zvládnutí pandemie. Izraelské úřady pomalu uvolňují opatření a tamní žáci 1. až 4. ročníků by se od listopadu měli znovu vrátit do škol.