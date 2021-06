Chcete cestovat? Nechte se očkovat. Mladé mají přesvědčit i známé tváře

"V létě jsem měla jet s přítelem do Austrálie, ale pandemie, takže bohužel. To mě asi nejvíc štve, že cestování je dost omezený. Chcete zase normálně cestovat? Neřešit omezení nebo testy? Udělejte tečku za koronavirem. Očkujte se," hlásí jeden z klipů.

V několika krátkých videích vystupují mladí dobrovolníci a nejedná se o herce. "Pokud jde o styl kampaně, tak ten se velmi proměňuje. Hodně přecházíme do komunikování konkrétních benefitů. Souběžně s tím jsme změnili jazyk. Je teď trochu víc lidský, víc přizpůsobený mladým lidem," vysvětluje spoluautor a koordinátor kampaně Daniel Köppl.

"Pokud se nám podaří proočkovat těch 70, 80 % populace, tak pak celá ta anabáze s covidem, kterou poslední rok zažíváme, bude za námi," věří ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

"V tomto případě se u těch mladých lidí jedná o určitý projev solidarity. Je to tak u každého očkování, to znamená, že vždycky i u očkování dětí je dejme tomu 5 procent, na něž to očkování zabírá špatně. A to, že je dostatečně proočkována ta dětská populace do 95 %, tak je bezpečně chráněno i těch 5 procent, která by jinak byla ohrožená," má jasno imunolog Václav Hořejší.

Očkovací kampaň cílenou na mladé se dobrovolně a bez nároku na honorář rozhodla podpořit také řada známých osobností. "Nerozhodl jsem se podpořit kampaň, ale očkování jako takové, jelikož si myslím, že to je správná věc. Možná, že tam dám fotku po vzoru pana premiéra, že jsem očkován a ještě si možná nechám vytetovat náplast na to místo s datumem, abych měl památku," zamyslel se grafik a fotograf Tomáš Břínek alias TMBK.

Kampaň na sociálních sítích podpoří také Iva Pazderková, Aleš Háma nebo třeba zpěvák Adam Mišík. Mediální propagace vyšla na 50 milionů korun. Vznik propagačních spotů pak na čtyři miliony korun.

ANKETA: Jak mladí lidé přistupují k očkování proti koronaviru?

Očkovací kampaň přišla velmi pozdě, tvrdí expert na politický marketing Karel Komínek: