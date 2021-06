Chcete stavět? Připlatíte si. Zvedly se ceny pozemků i stavebního materiálu

Kvůli rostoucím cenám bytů se řada Čechů rozhodla pro stavbu rodinného domu. Jenže i to teď oproti loňsku vyjde téměř na dvojnásobek ceny. Může za to zdražování stavebního materiálu, ale i další růst cen pozemků.

Vyšší ceny pozemků, stavebního materiálu, ale i nedostatek řemeslníků. S doznívající koronavirovou krizí zažívá Česko vlnu zdražování.

Kvůli neustále rostoucím cenám bytů se řada lidí rozhodla postavit si rodinný dům. Jenže i v tomto případě lidé naráží na výrazné zdražování, a to nejen při koupi pozemků, ale nově také při návštěvě stavebnin.

"Na některé typy stavebních materiálů se stojí fronty jako za minulého režimu. To prodražuje realizaci staveb, což v konečném důsledku bude tlačit na růst cen na realitním trhu," uvedl hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček. Podle něj zdražení nejvíce mohou pocítit ti, kteří se do výstavby domů pustili svépomocí.

Ceny se podle odborníků zvedají téměř u všech nabízených materiálů. "Barvy, nářadí, skoro všechno zdražuje, a to rapidně. Pro představu, jeden profil na sádrokartony stál na přelomu prosince a ledna 47 korun, teď už stojí stovku. Tento týden to všechno šlo o dalších 20 % nahoru, takže to ve výsledku bude o nějakých 120 % dražší," řekl TN.cz majitel DC stavebnin Tomáš Antálek.

Důvodem zdražování jsou především výpadky v dodávkách materiálu ze zahraničí. "S příchodem koronaviru mnozí lidé pozastavili veškeré výstavby a čekali co bude. Lodní prostor se pak dlouhou dobu nezaplňoval, a tak společnosti kapacity zmenšily. Teď, když jsou na mnoha trzích nedostatky a jsou problémy v zásobování, by najednou všichni chtěli přepravovat. Jenže lodní prostory už jsou na dlouhé týdny dopředu obsazené," vysvětlil Křeček.

Na přepravu lodí tak materiál čeká i několik týdnů. Zpoždění pak pociťují jak cíloví obchodníci, tak i koncoví zákazníci. "Mám tady nabídku na dva kamiony bednění a čekací lhůta je teď třeba měsíc a půl, dva měsíce," doplnil majitel stavebnin Antálek.

Na zdražování má vliv růst provozních nákladů dopravců. Kromě pohonných hmot totiž zdražilo i povinné ručení. "Dřív jsem za návěs na náklaďák platil ročně asi tři a půl tisíce, teď platím asi sedm a půl tisíce. A to bylo to nejlevnější, co jsem dokázal sehnat," popsal majitel autodopravy Lukáš Svoboda.

A nechybí jen stavební materiál. Nedostatek pociťují české a zahraniční podniky, kterým schází dělníci. Podle ekonomů navíc ceny ještě porostou.