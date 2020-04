Chytrá karanténa vyvolává otázky. Ochrana citlivých údajů je nejasná

Přitom zveřejnění pouhého počtu nakažených v jednotlivých obcích na Zlínsku, které chtěli starostové, vzbudilo nevoli ministerstva zdravotnictví. Přehled o nakažených ale starostové nebudou mít ani teď.

Chytrá karanténa - projekt, který má cíleně vyhledávat ty, kteří se setkali s nakaženým. Podle vlády i týmu proti Covidu tak nebudou nutná plošná opatření proti koronaviru.

"Chceme zrychlit veškeré fáze vyhledávání potenciálně nemocných lidí, ten princip je takový, že bychom během tří dnů měli efektivně zjistit kontakty osoby, která je pozitivní," popisuje náměstek ministerstva zdravotnictví Roman Prymula, která má celý projekt na starosti.

Základem je pomocí údajů z GPS mobilního telefonu a platebních terminálů zmapovat pohyb nakaženého člověka za posledních pět dní. Ze získaných dat sestaví odborníci mapu, kterou pak hygienici proberou přímo s nemocným. Tta by mu měla připomenout, s kým se během dané doby potkal.

Podle odborníků jsou ale data sesbíraná od mobilních operátorů a bank velmi citlivá a půjde tak o velký zásah do soukromí.

"V tom modelu, který byl schválen, nebudeme pracovat s konkrétními čísly mobilů, chceme vlastně vytrasovat určitou mapu, kde se ten člověk pohyboval a na té mapě, která bude slepá, potom na bázi toho trasovacího rozhovoru budou doplňovány jednotlivé údaje, případně jejich potenciální rizikovost," uklidňuje Prymula.

Mapa ovšem nebude k dispozici starostům, kteří by také chtěli vědět, zda je u nich v obci bezpečno. Prymula jich data poskytnout nechce, protože nemoc má podle něj stále stigma a zvláště v malých osadách už se prý stalo, že místní pacienta vystopovali.

"Podle zákona o volném přístupu k informacím lidé mají právo vědět, kolik nakažených je v jejich obci a myslím si, že ministerstvo nepostupuje v souladu se zákonem, když ty informace odmítá poskytovat. Naopak si myslím, že ty informace by mělo poskytovat automaticky," oponuje právnička Zdeňka Zimová.

Pro řadu lidí by to prý mohlo mít zásadní vliv na jejich chování v karanténě. Například by mohli omezit svůj pohyb venku a dávali by si větší pozor.