Jak vypadá covid u očkovaných lidí? Toto jsou nejčastější příznaky

Očkování proti koronaviru by podle posledních studií mělo chránit až do zhruba 95 procent. Žádná vakcína ale negarantuje stoprocentní účinnost. Může se proto stát, že covidem onemocní i ti, kteří mají očkování ukončené. Podle čeho se to dá poznat? Podívejte se na přehled těch nejčastějších příznaků!