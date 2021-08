Respirátory musí zůstat, řekl Vojtěch. Nastínil i další plán testování žáků

Koronavirus se stále šíří. Situace se zhoršuje v mnoha evropských zemích. Například Německo už oznámilo, že je na prahu čtvrté vlny. Česká republika s virem úspěšně bojuje a počty nakažených zůstávají nízké. Přesto odborníci po prázdninách počítají se zhoršením.



"Vnímáme evropský kontext. Je evidentní, že v posledních měsících vlna postupuje Evropou. Musíme se připravit na to, že se čísla mohou zhoršovat. Zatím to tak není. Hodně testujeme a jsme schopni zachytit nákazu včas a řešit to,“ řekl ve Snídani s Novou ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).



Podle Vojtěcha však vláda zatím nepočítá s tím, že by se po prázdninách zpřísňovala zavedená opatření proti covidu-19. "Důležité je zachovat ta stávající. Nemyslím, že by tak moc zasahovala do života. Restrikce se týkají především zakrytí nosu a úst,“ doplnil Vojtěch.

Klíčové je dle odborníků zejména očkování, které vidí jako jedinou cestu k poražení koronaviru. "Zabráníme tak masivnímu šíření a počtu hospitalizací, které by končily až na plicní ventilaci,“ vysvětlil ministr.

A zároveň doplnil, že hlavním cílem je nyní zajistit, aby školy fungovaly normálně. Právě proto hned na začátku školního roku proběhne 1., 6. a 9. září plošné testování žáků. Prvňáci se však na rozdíl od ostatních budou testovat místo prvního školního dne až 2. září.



"Pokud se ukáže, že záchyty jsou nízké, tak v testování pokračovat nebudeme. V opačném případě bychom případně pokračovali. Nemusí to být ale už plošné, třeba jen v konkrétním regionu,“ sdělil Vojtěch.

V případě, že žák bude mít pozitivní test, musí jej škola izolovat do místnosti, kde počká až do příjezdu rodičů. Poté musí infekci potvrdit PCR test.

"Pokud by byl pozitivní, předpokládáme, že všichni, kdo s ním přišli do kontaktu dva dny před, se musí nechat otestovat. Když budou negativní, třída bude dále fungovat. Není to tak, že by automaticky museli jít všichni do karantény,“ uzavřel Vojtěch.