Další výrazná omezení v dopravě! Tyto vlaky v pondělí nevyjedou

Podle Českých drah se omezení týkají přednostně vlaků v okrajových částech dne, tedy ráno a večer, případně posilových spojů v pracovní dny, víkendových spojů a také rekreačních vlaků.

Regionální dopravu od pondělí omezuje Plzeňský kraj. Na tratích bude ve většině případů zachována páteřní síť regionálních vlaků. "K větší změně dojde na trati 182 Staňkov – Poběžovice, kde budou o sobotách, nedělích a svátcích zrušeny vlaky ve stávajících časových polohách a budou nahrazeny novými spoji v odlišných časech. Tyto nové vlaky budou mít návaznost na spoje na trati 180 Plzeň hl.n. – Domažlice," uvedly České dráhy.

Ruší také většinu vlaků tzv. Plzeňské linky Os 7271 – 7283 jedoucích v úseku (Pňovany –) Kozolupy – Blovice a zpět. Opatření budou platná zatím do 13. dubna. Detailní přehled omezení v Plzeňském kraji najdete ZDE.

V Jihočeském kraji bude od pondělí omezena regionální doprava o pětinu. Změny se nedotknou víkendového provozu. Ve všední dny budou omezeny primárně ty vlaky, které nejsou využívány pro cesty do a ze zaměstnání.

"Zcela zrušeny budou spěšné vlaky Tábor – Strakonice a většina osobních vlaků Tábor – Písek. Nahradí je ale původně víkendové zastávkové osobní vlaky Tábor – Ražice, které budou jezdit denně. Dále budou omezeny některé přímé vlaky České Budějovice – Písek, stejně jako část zastávkových vlaků na trati České Budějovice – Horní Dvořiště. Ty však nahradí nové osobní vlaky, které pojedou v trasách expresních spojů, takže bude zachován základní dvouhodinový interval na trati," uvedly České dráhy.

Kromě ranní špičky budou vlaky co dvě hodiny jezdit i mezi Táborem a Bechyní. Spěšné vlaky České Budějovice – Jindřichův Hradec pojedou ve vybraných případech jen z Veselí nad Lužnicí do Jindřichova Hradce. Detailní přehled najdete ZDE.

Výrazně rozšiřuje omezení regionální dopravy Olomoucký kraj. Tam doposud změny souvisely především s karanténou v okolí Litovle. Teď z jízdních řádů mizí spoje i na dalších tratích, zejména tzv. školní vlaky.

"Na trati Zábřeh na Moravě – Šumperk – Velké Losiny a Petrov nad Desnou – Sobotín bude zrušena většina vložených spojů a v úseku Zábřeh na Moravě – Velké Losiny bude zachován pouze hodinový takt. Osobní vlaky Jeseník – Mikulovice – Zlaté Hory budou nahrazené autobusovými spoji v odlišných časech. Náhradní doprava tu bude denně zajištěna zastavováním autobusů, které jezdí místo spěšných vlaků Sp 1440 – 1447," popsaly ČD. Kompletní změny ZDE.

Už podruhé omezuje provoz Královéhradecký kraj. Před týdnem zrušil spoje, které zejména vozily lidi do závodů Škodovky a časně ranní a pozdě večerní vlaky. Teď přichází další podstatné omezení. Přehled změn najdete zde.

Omezení se dotkne také Libereckého kraje, kam část vlaků zajížděla. "K prodloužení intervalu dojde od 30. března také u vlaků jedoucích do sousedního Královéhradeckého kraje: mezi Starou Pakou a Jaroměří a také mezi Turnovem, Jičínem a Hradcem Králové. Žádné vlaky až do odvolání nepojedou v úseku Lomnice nad Popelkou – Mladějov v Čechách," uvedly České dráhy.

Už od soboty jezdí jen dva páry vlaků na trati 036 (Desná – Riedlova vila – Harrachova. Platí také zrušení nočních vlaků z Liberce s odjezdem kolem půl jedné. Omezení vlaků na tratích 034 (Smržovka – Josefův Důl) a 036 (Liberec – Tanvald). Místo v půlhodinovém intervalu jezdí vlaky po hodině. Přehled omezení v Libereckém kraji.

Další změny chystá od 1. dubna také Ústecký kraj. "Omezené budou zejména sedlové a vložené posilové spoje a také rekreační vlaky. V pracovní dny tak nepojedou některé posilové vlaky v úsecích Ústí nad Labem západ – Litoměřice město, Ústí nad Labem – Chomutov nebo Litoměřice hor. n. – Úštěk. Mezi Mikulášovicemi a Rumburkem, resp. Krásnou Lípou nepojedou žádné rekreační vlaky," uvedl dopravce.

Naopak vlaky se vrátí do úseku Děčín hl.n. – Dolní Žleb. Přehled opatření v Ústeckém kraji.

Od soboty přistoupil k novým opatřením Pardubický kraj. Ten už před týdnem osekal provoz na úroveň odpovídající období mezi Vánocemi a Novým rokem. Teď na některých tratích, především o víkendu, dál prodlužuje intervaly – z hodinového na dvouhodinový, a dokonce z dvouhodinového na čtyřhodinový!

"Na trati 031 mezi Pardubicemi a Hradcem Králové nejedou spěšné vlaky vedené jednotkou RegioPanter. Na trati 016 Chrudim – Moravany – Holice platí o víkendech zvláštní jízdní řád, který navazuje na prodloužení intervalu na hlavní trati 010 Pardubice – Česká Třebová. Zcela zastaven je provoz mezi Moravskou Třebovou, Chornicemi a Dzbelem / Velkými Opatovicemi. Na řadě tratí jsou omezené další ranní a večerní spoje," vyjmenoval změny dopravce. Kompletní přehled pro Pardubický kraj zde.

Od pondělí také nevyjedou některé posilové vlaky z pražského hlavního nádraží u linky S9 v Praze a středních Čechách. Jde o vlaky, které začínají a končí v Říčanech (kromě večerního Os 9171). "Dva spoje budou zrušeny v celé trase z Prahy-Horních Počernic do Říčan (Os 9117 a 9135), vlak Os 9108 nepojede v úseku mezi stanicemi Praha hl.n. a Praha-Horní Počernice," napsaly ČD.

Na větších změnách se zatím Praha a Středočeský kraj nedohodly. A tak jedinou změnou je zatím zrušení víkendových nočních rozjezdů vlaků z pražského hlavního nádraží a s tím souvisejících návratů těchto vlaků do Prahy a zrušení výletních a rekreačních spojů.

V Jihomoravském kraji přistoupili ke změnám od soboty. Dočasně nevyjedou víkendové rekreační spoje a některé večerní vlaky o víkendu. Už od pondělí 23. března platí na všech regionálních linkách víkendový jízdní řád. Aktualizovaný přehled omezení najdete ZDE.

Na Vysočině přistoupili k omezením od soboty. Týká se hlavně pracovních dní. "Jsou zrušené některé regionální spoje v úsecích Havlíčkův Brod – Světlá nad Sázavou – Ledeč nad Sázavou, Havlíčkův Brod – Jihlava nebo Havlíčkův Brod – Telč – Dačice. O víkendu také nejedou spěšné vlaky mezi Jihlavou a Znojmem," vyjmenovaly změny ČD. Přehled omezení na Vysočině najdete zde.





Moravskoslezský kraj omezil osobní vlaky od 26. března. Opatření platí zatím do 11. dubna. Vlaky jezdí podle nedělních jízdních řádů a nad rámec toho v pracovní dny jezdí i další spoje vyžívané pro cesty do a ze zaměstnání. Více zde.

Ve Zlínském kraji platí omezení od 24. března. Zrušeny jsou spoje zejména na tratích Otrokovice – Zlín střed – Vizovice a Kroměříž – Hulín – Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm. "V některých případech došlo k časovým posunům nebo je v souvislosti se změnou oběhu vozidel nutné přestoupit v části trasy do jiné soupravy," upozornily dráhy. Přehled opatření ve Zlínském kraji.

Karlovarský kraj zatím jako jediný k žádným omezením nepřistoupil.

Ruší se i expresy a rychlíky

Provoz je postupně omezován už 10 dní. V sobotu k dosavadním omezením přibyla ta na lince R17 mezi Prahou a Českými Budějovicemi. Zrušen je poslední vlak z Prahy. Pak také vlaky s odjezdem z Prahy ve 12:41 a 22:01. Vlaky s odjezdy v 8:31, 10:31 a 16:31 budou jezdit jen v pracovní dny. Z Českých Budějovic nevyjedou vlaky s odjezdem v 9:08 a 19:08, ty v 7:08 a 13:08 pojedou jen v pracovní dny.

Na rychlíky R19 Praha – Česká Třebová – Brno budou České dráhy ve vybraných časech nasazovat pouze třívozovou jednotku InterPanter.

Nadále platí, že mezi Prahou a Ostravou nejezdí všechna Pendolina. Na lince Ex 1 Praha – Ostrava – Návsí / Opava jezdí expresy v dvouhodinovém intervalu. Zcela zrušeny v úseku mezi Prahou a Olomoucí jsou vlaky Ex 2 (Valašský expres Praha – Olomouc – Vsetím – Horní Lideč), a úplně zrušeny jsou Ex 3 Vindobona /Metropolitan / Hungaria (Praha – Brno – Břeclav). a Ex 5 Berliner (Praha – Děčín).

Západní Expresy Ex 6 jezdí jen mezi Plzní a Chebem, zrušeny jsou v úseku Praha – Plzeň – Domažlice. Jižní Expresy (Ex 7) Praha – České Budějovice / Český Krumlov, jsou zrušeny zcela. Rychlíky R 15 Krušnohor jezdí jen z Ústí nad Labem do Chebu, nikoliv mezi Prahou a Ústím nad Labem. Rychlíky R 16 Berounka (Praha – Plzeň – Klatovy) jezdí v dvouhodinovém intervalu ve špičkách zkráceném na hodinu.

Omezeny jsou některé spoje i na lince R 20 Labe (Praha – Děčín). Ve dvouhodinovém intervalu (až na některé vložené spoje ve špičkách) jezdí rychlíky R9 Vysočina (Praha – Havlíčkův Brod – Brno). Zrušeny jsou přímé vlaky z Prahy do Jihlavy.